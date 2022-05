Chilena estuvo secuestrada cuatro años por su marido en Perú: “La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban”

Impacto ha causado el caso de una chilena secuestrada por su propio marido en Perú, durante cuatro años y que fue rescatada gracias a la denuncia de una vecina.

Diario Correo indicó que se allanó el departamento de Julio Juan Armas Alcalde y su hijo Giorgio Stefano Armas Gabrieli. Allí encontraron encerrada en una habitación a la esposa de este último, Viera Rivera Salazar (42), y a su hija de 2 años de edad.

“La rata había tratado de comérsela. Había marcas de mordeduras en su mejilla y sus labios”, dijo el marido.👇https://t.co/UJjceJjq4y — Publimetro (@PublimetroChile) May 19, 2022

La mujer explicó a la policía que: “Conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

“ La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle, mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó”, precisó.

El pasado 1 de mayo empezó a sangrar y cayó desmayada en el baño al golpearse la cabeza. Es allí que una vecina al percatarse avisa a los efectivos del orden.