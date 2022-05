ISP decreta cuarentena para condones masculinos de látex por fallas de calidad

El Instituto de Salud Pública informó que se instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex que pertenecen a la marca SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO, LTD., China.

Esto se da luego de que el organismo el ISP recibiera notificaciones de defectos de la calidad y los resultados de los ensayos de los análisis realizados a 5 lotes de estos preservativos, estudio que verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

Juzgado de Garantía de La Serena aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra del sujeto al realizar este trámite y además lo...👇https://t.co/rDDO9OdK2Z — Publimetro (@PublimetroChile) May 19, 2022

En consecuencia, el ISP hace un llamado a la ciudadanía a no utilizar los preservativos masculinos de látex de la marca SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO, LTD., correspondiente a los lotes que se indican a continuación . Además, se recomienda que sean devueltos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos.

Lotes de preservativos

Además de los cinco lotes señalados, se suman con la medida de cuarentena preventiva otros 34 lotes que se encuentran actualmente en análisis: