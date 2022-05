Vallejo por estado de excepción: “Como Gobierno no estamos declarando guerra”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la decisión del Ejecutivo de decretar un estado de excepción “acotado” para que las Fuerzas Armadas resguarden rutas y carreteras en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco.

En declaraciones a 24 Horas, Vallejo aseveró que la medida fue “la mejor fórmula intermedia (...) No es el ideal nunca tener militares desplegados en nuestro territorio nacional, pero decidimos hacerlo simplemente en las rutas para cumplir con el objetivo que el Presidente ha mandatado que es poder desarrollar un plan integral en la zona”, remarcó.

De esta manera, remarcó que “no estamos habilitando a las FF.AA. para entrar a caminos locales o a comunidades o a territorios de comunidades ni de chilenos ni de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Por lo tanto, todo lo que se trate en materia de orden y seguridad, en territorios fuera de los caminos, en comunidades, tiene que actuar la policía”.

Consultada sobre su votación en contra del estado de excepción cuando fue diputada, Vallejo respondió que “cuando un conflicto que lleva más de 200 años se maneja como una guerra, no hay paz, solo derramamiento de sangre, no vamos a avalar que este gobierno criminal siga violando DD.HH. y votaremos en contra del estado de excepción en la Araucanía, usen la inteligencia y no las armas”.

”Eso lo sigo pensando, por eso con nuestro Gobierno no estamos declarando guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar, desarrollar un Plan Integral del Buen Vivir en la Macrozona Sur, el Wallmapu, La Araucanía y los territorios que están involucrados y aportar más inteligencia”, añadió.

Luego advirtió que “hoy tenemos civiles permanentemente afectados por violencia, por uso de armas ilegales y por tanto, insisto, para evitar más muertos, más personas inocentes heridas o fallecidas en el territorio y en el resto del país, se requiere más inteligencia y persecución de estos delitos, para poder desmantelar lo que está detrás de estos delitos y la organización criminal que puede estar detrás de estos delitos”.

La ministra explicó que “lo que no podíamos permitir es que o tener a las Fuerzas Armadas desplegadas en todo el territorio y tampoco podíamos permitirnos no hacer nada. Entonces, tomamos esta definición que creo que va a contribuir a no tener nuevamente rutas interrumpidas por distintos factores y poder avanzar en el diálogo político y social que necesitamos”.