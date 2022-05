¿Colonias espaciales o habitar Marte?: Las dos visiones que separan a Elon Musk y Jeff Bezos sobre el futuro de la humanidad

La exploración, investigación y proyectos espaciales hace dos décadas era un tema estricto de los gobiernos del mundo. La Unión Europea, Rusia, China y, por supuesto, los Estados Unidos con la NASA eran los responsables de impulsar la iniciativa de conocer las profundidades del cosmos.

Llámenlo problemas de liquidez, inclusión o globalización, pero ahora, para hablar del espacio también es necesario sumar el capital privado.

Y no hablamos solo de dinero, el intelecto también es un elemento que suma objetivos para acelerar la carrera de la llegada del humano hacia territorios desconocidos.

En este contexto, hay varios empresarios que ya están trabajando de la mano con las agencias espaciales gubernamentales. Pero los más conocidos, sin espacio para objetarlo, son Jeff Bezos y Elon Musk.

Bajo la premisa del turismo espacial se han encargado de desarrollar naves espaciales, bases y cohetes capaces de trasladar personas hacia las afueras de nuestra atmósfera.

Su trabajo en acción, aunque pareciera que ya es muchísimo, tan solo es la punta del iceberg, ya que tanto Elon Musk como Jeff Bezos visualizan el futuro de la humanidad fuera de la Tierra.

Sin embargo, las formas es lo que principalmente separa los caminos de estos dos empresarios -y científicos- de trabajar hombro a hombro en un proyecto en conjunto.

Por lo tanto, vamos a conocer los conceptos básicos de lo que maneja el dueño de Tesla y el creador de Amazon, con respecto al futuro hábitat humano en el espacio exterior.

¿Jeff Bezos o Elon Musk: planetas o colonias espaciales sustentables?

Curiosamente ambas fueron representadas en una misma pieza cinematográfica de ciencia ficción: Interestelar. Las dos funcionaban de manera perfecta y están presentadas bajo el concepto de teorías que actualmente estudia la ciencia.

¿Cuál es la mejor? Si ellos o la ciencia no lo saben nosotros menos. Pero al menos vamos a conocer la premisa de ambos ya que probablemente esta generación no logrará ver este futuro que en escalas de tiempo del universo, no luce tan lejano.

Elon Musk: bombas nucleares para Marte

En reseñas previas hemos contado como Elon Musk tiene el sueño de ser uno de los primeros humanos en colonizar Marte. Y no se trata de ir y regresar. El magnate sudafricano planea vivir en territorio marciano cuando este sea (o lo conviertan) en un mundo habitable.

Existen varias teorías de cómo se podría convertir a Marte un mundo habitable y el primero es crear bases en las que con tecnología se mantengan las condiciones de vida tal y como las conocemos.

Hay un proyecto, recientemente salido a la luz pública, por parte del excientífico de la NASA Jim Green, que dice que hay una forma de reconstruir el campo magnético de Marte para que este genere las condiciones de albergar personas al aire libre por el planeta rojo.

“Vamos a ir a la Luna, vamos a tener una base fija allí, vamos a enviar personas a Marte y viviremos en múltiples planetas. Comienza una nueva era en la exploración espacial" Elon Musk pic.twitter.com/b9FrzjoCbf — JJ Priego  (@JJPriegoTV) August 3, 2020

En este sentido, Elon Musk afirma, según reseña La Nación, que las bombas nucleares serían la solución para Marte. De acuerdo con el medio citado, el CEO de SpaceX dice que detonar este tipo de explosivos en los polos marcianos derretiría el hielo para que se libere agua y oxígeno. Este fenómeno provocaría un efecto invernadero y de esta manera incrementa la temperatura y presión del aire.

Las colonias espaciales de Jeff Bezos

La idea de Jeff Bezos, al igual que la de Musk, también luce como un excelente guion de película de Christopher Nolan, pero realmente son verdaderas y viables.

Jeff Bezos sostiene que la mejor idea para el futuro de la humanidad son colonias espaciales autosustentables, en las que las personas viva de manera permanente. La Tierra seguirá estando en el mismo sitio y con las mismas condiciones extraordinarias de vida.

La diferencia sería que, para cuidarla, será una especie de “gran parque nacional” que se visitará cada cierto tiempo en una especie de viaje de campo.

“La industria pesada, sus trabajadores, sus familias y sus recursos materiales estarían en el espacio. Los hombres del futuro viajarán a la Tierra como nosotros podemos ir a pasar un fin de semana al parque de Yellowstone”, dijo Bezos, según La Nación.

Los planteamientos no están realizados a la ligera. En ambos casos hay conceptos científicos e investigaciones en las que verdaderamente se está trabajando. El desarrollo del primer hotel espacial en la órbita de la Tierra es, precisamente, el inicio de esta nueva era que en algún momento se ejecutará.