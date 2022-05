Rompe el silencio marido de chilena rescatada en Perú: “No soy secuestrador, amo a mi esposa y a mi hija”

Giorgio Armas es el esposo de la chilena que fue rescatada por personal policial y de la Fiscalía, desde su propio departamento en Perú.

Una vecina presentó una denuncia, tras lo cual Viera Rivera Salazar (42), y a su hija de 2 años de edad, fueron sacadas del inmueble donde vivía con su marido, hija y suegros.

El sujeto es acusado de secuestro y hoy en conversación con “Contigo en la Mañana”, rompió el silencio y se defendió.

Consultado el motivo de por qué la chilena no tenía acceso a teléfono, Armas precisó que “sólo teníamos un teléfono, se echó a perder su celular y lo llevamos a arreglar”. De inmediato Monserrat Álvarez le precisó que la reparación no duraría 3 años, a lo que no supo contestar.

Por otro lado, señaló que la vecina que estampó la denuncia tiene responsabilidad, “porque ella le decía cosas a mi mujer”.

La mujer fue rescatada junto a su hija de dos años, con quien no podía salir a la calle. Posted by Publimetro Chile on Thursday, May 19, 2022

Sostuvo que “con mi esposa tenemos una muy buena relación”, aseguró, a pesar de que en el momento en que Viera es sacada del departamento familiar, indicó que “conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

Consultado por la condición en la que se ve a su mujer en el momento del rescate, muy delgada y demacrada, el ciudadano peruana indicó que “ella perdió un bebé, el 1 de mayo”.