“Consuelo de tontos”: El duelo porcentual entre Rafael Cavada y Felipe Kast

Un duelo de titanes se llevó a cabo durante una entrevista realizada por el periodista Rafael Cavada al senador Felipe Kast, durante la emisión matutina de Chilevisión Noticias, con el fin de hablar sobre el Estado de Emergencia que fue decretado por el gobierno de Gabriel Boric, en la Macrozona Sur.

El senador explicaba su punto, argumentando que era una medida solicitada por una gran cantidad de ciudadanos e incluso un 80 por ciento votó por ella, pero ahí comenzó el debate.

“La región hizo una consulta ciudadana a los alcaldes, junto con el gobernador, y un 80 porciento pidieron estado de emergencia”, dijo Kast, orgulloso del alto porcentaje a favor de la medida. Sin embargo, el periodista le pidió que ese valor lo llevara a números no correspondería a una gran cantidad de ciudadanos desatando el cruce porcentual.

“(80 por ciento) de los que votaron senador...que fueron bastante pocos, hay que decirlo también”, dijo Cavada, haciendo alusión que ese 80 por ciento, no equivalía a una gran cantidad de personas.

“Votaron más que en la elección de gobernadores, para que se informe bien”, rebatió Kast, luego que le cortaran la inspiración y le ningunearan su cifra.

“Si, pero pero proporcionalmente a la población con capacidad votante de la región, no fueron tantos (...) no estoy deslegitimizando lo que usted dice senador”, agregó, “solo estoy acotando que no votaron tantas personas”, le explicó el reportero durante el noticiero de Chilevisión.

Pero la discusión continuó. Puesto que Kast volvió argumentar que la votación fue mayor que la elección de gobernadores, por lo tanto era legítima.

“Mal de muchos, consuelo de tontos”

“No estoy diciendo que no es legítima, estoy diciendo que a mal de muchos, consuelo de tontos”, le espetó en la cara al parlamentario con una sonrisa en la cara.

“Perdón, pero es la consulta ciudadana con más participación que hemos visto en los últimos años, incluso mucho más que en la convención constitucional”, continuó el debate durante la edición matinal del noticiero.

Qué bien es despertar un sábado, prender la TV, poner las noticias y ver a @rafa_cavada corrigiendo al senador Felipe Kast.



Excelente servicio Rafa. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/1XuPRxBJjm — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) May 21, 2022