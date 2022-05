Explosión en empresa de exCarabinero que le disparó a Gustavo Gativa

Este sábado, la Fiscalía en conjunto con Carabineros se encuentran investigando un ataque con artefacto explosivo en una empresa de aseo en la comuna de Ñuñoa. El lugar está registrado a nombre de la suegra del carabinero desvinculado Claudio Crespo, quien fue procesado por disparar la lacrimógena que dejó ciego a Gustavo Gatica.

Según lo publicado por BioBío.cl, el hecho habría ocurrido la noche del viernes a eso de las 23:00 horas, momento en el que se escuchó un fuerte estruendo en la calle calle Román Díaz. Sin embargo, aparentemente el elemento era de bajo poder explosivo -o no generó el efecto deseado- ya que no hubo lesionados y no se dañó la infraestructura.

Posteriormente, durante la madrugada, la OS9 y Labocar realizaron diligencias que permitieron confirmar que había detonado un artefacto explosivo en el lugar.

En la misma línea, en el lugar encontraron trozos de cables, un temporizador, una batería de 9 voltios reventada, trozos de plásticos y una bolsa de papel de color café.

Finalmente, el fiscal que estará a cargo de este hecho será Claudio Orellana, de la Fiscalía de Alta Complejidad Sur.