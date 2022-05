Caso Maciel: abogada renuncia a defensa de Felipe Rojas en la previa a preparación del juicio oral

La abogada Jacqueline Stubing renunció este lunes a seguir representando a Felipe Rojas, único imputado en el juicio por el asesinato de Fernanda Maciel, en Conchalí.

“Es muy grave y habla muy mal de nosotros como sociedad”, dijo Juan Carlos Muñoz.👇https://t.co/UKNoSwzoZ8 — Publimetro (@PublimetroChile) May 23, 2022

La preparación del juicio oral estaba fijada para hoy, 23 de mayo. Sin embargo, ahora Rojas deberá ser representado por un abogado proveniente de la Defensoría Penal Pública en una nueva audiencia que fue agendada por el Ministerio Público para junio de este año.

Desde la parte querellante desestimaron que la decisión de abandonar el patrocinio legal de Rojas busque dilatar el juicio por el crimen de Maciel.

“Creo que se ha generado una irreconciliable problema entre la estrategia de defensa que ella tiene y el imputado”, indicó a biobiochile.cl el abogado de la familia de la víctima, Pedro Díaz.

Lo que viene ahora en el juicio contra Felipe Rojas

Cumpliendo prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago 1, Rojas se encuentra formalizado por el tribunal por la comisión de los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple.

Para todos estos delitos, el Ministerio Público pide presidio perpetuo contra el imputado y de cara a dicho proceso se sabe que presentará 82 testigos, 53 peritos y diversos informes periciales.

El tribunal indicó que la lectura de sentencia se realizará el próximo 2 de junio a las 11.00 hrs.👇https://t.co/pz8JJoGMw1 — Publimetro (@PublimetroChile) May 23, 2022

Según los antecedentes del caso, Fernanda Maciel desapareció el pasado 10 de febrero de 2018, cuando tenía 21 años y se encontraba con un embarazo de siete meses. Fue recién en junio de 2020 cuando aparecieron sus restos al interior de una bodega en Conchalí, inmueble donde trabajaba Rojas, quien era vecino de la víctima.

La fiscal Patricia Varas señaló que el acusado “obrando sobre seguro, ya que se encontraba solo en el lugar y aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, la superioridad de sus fuerzas, el estado de gravidez y contextura física de Fernanda Maciel Correa, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y evitando que pudiera oponer resistencia”.

Luego advirtió que el presunto homicida “se encontraba en pleno conocimiento que ésta se encontraba embarazada” al momento de dar muerte a la víctima, y que realizó un hoyo bajo tierra para enterrar el cuerpo, cubriéndolo con cemento y tierra.

LEE MÁS: Fiscalía pide presidio perpetuo para Felipe Rojas por el homicidio de Fernanda Maciel

LEE MÁS: Familia de Fernanda Maciel interpone querella independiente a la de Fiscalía

Además, se hace referencia al delito de hurto simple, en el cual se señala que “el acusado, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueña, procedió a apropiarse del celular avaluado en la suma de $ 50.000 pesos, que posteriormente vendió en el persa de Zapadores el mismo día de los hechos”.

Paola Correa, madre de la fallecida, comentó esta mañana al matinal Mucho Gusto de Mega que “yo espero que no salga nunca más de la cárcel, él no tenía derecho a hacerle lo que le hizo a mi hija, Fernanda era su amiga y estaba embarazada”.

Le prometí que iba a hacer justicia por ella: Madre de Fernanda Maciel en vísperas del juicio oral >> https://t.co/r0SERTZtli pic.twitter.com/AViXDvtSYz — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) May 23, 2022

“Yo lo único que espero es que se haga justicia por mi hija y que este hombre no salga nunca más de la cárcel, yo ahí recién voy a decir que la justicia existe, mientras eso no suceda no puedo decirlo”, finalizó.