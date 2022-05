Seremi de Salud fiscalizó conocido local de Concepción tras denuncia de microchip en un sándwich

Personal de la Seremi de Salud de Concepción fiscalizó al conocido local de comida penquista Manhattan, ubicado a un lado de la Vega Monumental.

Esto debido a una denuncia que indicaba la presencia de un microchip utilizado para la identificación de mascotas, al interior de la carne de un sándwich.

La acusación fue recibida mediante el sistema online de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud.

El titular de la cartera en el Biobío, Eduardo Barra, explicó que la Unidad de Seguridad Alimentaria asistió al local pero se encontraba cerrado, por lo que fiscalizaron la fábrica de alimentos.

“Tras la fiscalización de las condiciones sanitaria del lugar, no se detectaron incumplimiento”, detalló.

La denuncia fue recibida inmediatamente por la Seremi de Salud, teniendo en consideración la situación que vivió una familia de Estación Central el mes pasado, cuando una niña de 8 años tragó un microchip a través de un anticucho.

La versión del Manhattan

Según señaló el dueño del local Manhattan, Ricardo Denevi, a Radio Biobío, no emitirá comentarios sobre la relación hasta recibir los resultados sanitarios.

“Yo estoy súper tranquilo y ya me fueron a revisar y me encontraron todo en óptimas condiciones, tanto en el local, primero fueron al local estaba cerrado, después fueron a la fábrica y encontraron todo en orden”, señaló al medio citado.

“Aquí hay dos cosas, que la denuncia sea verídica y que efectivamente el chip sea del animal que yo trabajo o que alguien maliciosamente me haya puesto de otro animal (…) Cada vez que me fiscalizan yo me saco 100 puntos”, agregó.

“Aquí lo que vale es lo que sanidad va a decir (…) aquí la palabra la tiene el Servicio de Salud, ellos tienen que dar el resultado. Y con ese resultado que vea la gente, eso es creíble para ellos”, aseguró.