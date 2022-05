Apuñalan a niña de 13 años para quitarle su teléfono

Una niña de 13 años fue apuñalada por un sujeto que intentaba sobarle su celular, la terrible situación ocurrió en la localidad de Florencio Varela, al sur de Buenos Aires, Argentina.

El delincuente la atacó un total de cinco veces, apuñalándola en su abdomen, rodillas y cara.

El hecho sucedió durante este lunes 23 de mayo, cuando la niña se dirigía a la escuela con su mamá, la adolescente se había alejado solo unos metros de su madre para tomar el tren en la estación Varela, cuando la intimidaron con un arma blanca para quitarle su teléfono.

La madre escuchó los gritos de ayuda de la niña y corrió a buscarla, encontrándola sangrando. “Vuelvo a mi hija, no me dice nada, estaba agachada y me dice “me muero, ma”, afirmó la mujer a Infobae.

La niña ya se encuentra recuperándose en su casa, sin embargo la familia mantiene el miedo ante la inminente vuelta de la adolescente al colegio en un par de días.