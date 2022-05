“!Aquí hay delincuencia! ¡Y se ataca con la fuerza del Estado!”: Neme y su duro enfrentamiento con alcalde de Maipú

Un duro enfrentamiento tuvo esta mañana el periodista y conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, luego que este último asegurara que los problemas de delincuencia y seguridad en el país obedecen a “un problema más integral del que tenemos que hacernos cargo como sociedad” y que “no lo vamos a resolver en uno ni en cuatro años hagamos lo que hagamos”.

Se ganó el repudio total en redes sociales.👇https://t.co/EWuYbbmhqN — Publimetro (@PublimetroChile) May 24, 2022

Fue en medio del debate que abrieron esta mañana en el programa respecto de la pregunta “¿en qué momento perdimos nuestras calles?”, que el edil de Maipú entregó su visión del fenómeno y de las acciones que las autoridades públicas debieran llevar adelante para ponerle freno al incremento de los actos de violencia y los destrozos que implican estas manifestaciones.

Posiciones encontradas entre el extitular de la cartera y Marco Antonio Ávila.👇https://t.co/nKVfNokQt0 — Publimetro (@PublimetroChile) May 24, 2022

“Hay un montón de fenómenos, no solamente de falta de oportunidades, sino que también contextos culturales, de falta de respuesta del Estado, de nosotros que estamos ahí todos los días trabajando y no éramos capaces de hacernos cargo de la situación”, inició Vodanovic, quien ejemplificó con las jornadas ampliadas de la comunidad educativa en los recintos educacionales de su comuna.

“Es un problema mucho más integral del cual debemos hacernos cargo como sociedad. No lo vamos a resolver en uno ni en cuatro años hagamos lo que hagamos, pero creo que sí podemos empezar a dar pasos en la dirección correcta en distintas intervenciones que son mucho más integrales que abordar un fenómeno”, prosiguió.

La molestia de José Antonio Neme

“Nosotros estamos haciendo distintos planes (...) estamos tratando de abrir más alternativas para que los niños tengan distintas vías de desarrollo y puedan canalizar muchas veces esa rabia o esas frustraciones que han ido acumulando. Yo, al menos, para dar una cuota de esperanza, veo hoy un ánimo mucho más transversal de reconocer un fenómeno y decir estamos en niveles de convivencia social muy críticos, donde ya no se soporta la mezquindad de empezar a tirarnos la pelota de un lado para otro”, explicó.

Si seguimos con el discurso de que ‘aquí hay un problema estructural’ (...) ¡No, aquí hay delincuencia! ¡Y eso se ataca con el poder que tiene el Estado para hacerlo! — José Antonio Neme

Los argumentos que dio el edil, respecto de la evaluación del problema y no las medidas de contingencia para casos como la quema del bus de transporte público realizada ayer en plena Alameda, desataron la molestia de Neme, quien evidenció su disconformidad con el discurso de Vodanovic.

“Alcalde, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme que le diga. No estamos en un problema de convivencia social, yo creo que la mayoría de los chilenos quiere convivir bien. Es una minoría que tiene secuestrada a este país y que se aprovechó del octubrismo para hacer esto. Usted no me va a venir a decir a mí que personas que han sido maltratadas por el sistema se van a quemar colegios”, le reclamó al alcalde, quien respondió con un escueto “yo no he dicho eso”.

LEE MÁS: “En vez de andar pelando matinales...”: José Antonio Neme envía duro mensaje a senador Chahuán en Mucho Gusto

LEE MÁS: Raquel Argandoña delató una costumbre poco generosa de José Antonio Neme

“Esa es una falta de respeto para aquellas personas que han tenido problemas desde que nacieron y que no andan quemando colegios, mi querido alcalde Vodanovic”, prosiguió el comunicador, quien se mostró contrariado con seguir hablando de diagnósticos del problema y no de las medidas concretas para controlar la delincuencia y los actos violentistas.

“¿Sabe lo que pasa? Que si seguimos con el discurso de que ‘aquí hay un problema estructural’ (...) ¡No, aquí hay delincuencia! ¡Y eso se ataca con el poder que tiene el Estado para hacerlo! Dejémonos de entrar en una suerte de poesía, porque los encapuchados están quemando colegios”, insistió el periodista, quien fue respaldado en parte por el alcalde de Maipú.

“Entiendo tu rabia, yo creo que todos la sentimos. Yo estoy de acuerdo contigo, hoy tenemos fenómenos, pero no podemos desconocer el fenómeno global que estamos viviendo”, aseguró.

“¿Y por eso yo voy a incendiar colegios? No, pues, córtela con eso”, cerró con molestia el debate el comunicador.