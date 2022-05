Nadie se salva: alcalde de Estación Central fue víctima de encerrona

La noche del domingo recién pasado, el alcalde de Estación Central Felipe Muñoz, fue víctima de una encerrona en la cual le robaron su vehículo.

De acuerdo a lo informado por él mismo en un video subido a su cuenta de Twitter, se encuentra en buenas condiciones de salud, no fue violento el robo y ya estampó la denuncia respectiva en Carabineros.

Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes, tres sujetos lo intimidaron con un revólver y bates de madera.

“Decirles a todos que como cualquier chileno no estoy exento a que me puedan asaltar. Todos sabemos cómo es la situación en la que nos encontramos en el país. Estamos trabajando fuertemente para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo”, precisó en el registro.

“Afortunadamente no fue algo que me hayan causado algún tipo de daño. Así que a seguir trabajando para que tengamos un país y una comuna mucho más segura”, sentenció.