Raúl Figueroa asegura que lenguaje inclusivo “destruye la gramática” y actual ministro de Educación aceptaría su uso en las pruebas

La discusión sobre el lenguaje inclusivo no es sólo en redes sociales, sino que ahora llegó a un debate entre el actual ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y su antecesor, Raúl Figueroa.

La polémica se intensificó cuando el Gobierno, a través de la Subsecretaría de la Niñez, publicara un instructivo respecto al uso del lenguaje respecto a los niños.

“Cada vez que te refieras a niñas, niños y adolescentes, muestra respeto, son sujetos de derechos y no propiedad de las y los adultos. Te invitamos a dejar atrás estereotipos y eliminar barreras para una convivencia en armonía, utilizando los conceptos y términos correctos”, se precisa en el post.

Es así que se indica que decirles “menores” es inadecuado, mientras que lo correcto es llamarlos “niñas, niños, niñes y/o adolescentes”.

Por otro lado, se indica que llamarlos “nuestros niños” también es incorrecto, ya que son sujetos de derechos y no propiedad de los adultos.

Otro punto en el que se enfocan es cuando se asegura que “los niños son el futuro”. Se precisa que son el presente y deben ser ahora visibilizados.

La discusión

Ávila dijo a CNN Prime que aceptaría el uso del lenguaje inclusivo en las pruebas, manifestando que “la RAE no es la única institución”.

Sin embargo, Raúl Figueroa indicó que “es importante mantener la pureza del idioma castellano”.

“En esto hay que ser claro: por su puesto que tenemos que generar todas las condiciones para que a través de distintos mecanismos, y el lenguaje es uno de ellos, no se genere sesgo y no se den señales de discriminación, pero eso no significa alterar el lenguaje y destruir la gramática”, manifestó el exsecretario de Estado.

“Mantener la pureza de un idioma como el castellano requiere ciertas reglas gramaticales; si las distorsionamos sistemáticamente genera confusión e incluso se prestan para la burla. Eso genera un efecto totalmente contrario al que supongo las autoridades buscan”, dijo Figueroa.