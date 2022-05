Chofer de app asalta a pasajera y envía a grupo de WhatsApp foto de sus genitales

La madrugada del sábado una joven que se dirigía de Providencia a La Florida, a través del vehículo de un conductor de la App de DiDi, fue víctima de un violento asalto.

“Estábamos como a tres cuadras de mi casa y en un momento él baja la velocidad, saca una pistola y me la pone en las costillas”, relata la joven.

En diálogo con T13, la mujer de 27 años dijo que “le tuve que suplicar que no me matara, que por favor me perdonara la vida, que le pasaba todo lo que tenía, pero que por favor no me matara. En eso, me saca del auto, me tira, una vez que ya le pasé todas mis cosas”.

La víctima llega a su casa a pedir ayuda, cuando minutos después el sujeto envió una foto de sus genitales en un grupo de WhatsApp, admitiendo que su objetivo era violarla.

Gracias a la denuncia oportuna, Carabineros lo detuvo, siendo el sujeto formalizado por el delito de robo con intimidación.

Es así que el Tribunal determinó la prisión preventiva y se fijo un plazo de 60 días para la investigación.

Por otro lado, mediante un comunicado, DiDi indicó que “no toleramos la violencia ni agresiones de ningún tipo, por lo que ya estamos colaborando con las instituciones correspondientes para entregar toda la información que sea requerida en la investigación y resolución del caso”.