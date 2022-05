Fiscal de la Araucanía: ataque de Lumaco fue una “emboscada” y se usaron fusiles

El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, ofreció detalles respecto del ataque armado perpetrado durante la mañana de este martes en la comuna de Lumaco, el cual dejó a un trabajador forestal fallecido y otros dos heridos.

En conversación con 24 Horas, el persecutor contó que “las evidencias balísticas indican que al menos se usaron tres tipos de armamentos. Hay unas calibre 12 de escopeta, calibre 9 de pistola y también, como en otros hechos, se ha logrado recuperar evidencia balística del uso de fusiles, calibre 7.62, armamento de guerra”.

“Por el número de impactos que registra el bus, el armamento usado, uno podría pensar que el desenlace fatal fue menor dentro de lo que se podría haber esperado. Fue muy grave, podría haber más personas graves o que perdieran la vida”, agregó el profesional.

A lo anterior, el fiscal agregó: “Por la forma de actuar posiblemente son más de tres personas las que participaron, no es una acción fortuita es preparada, es una emboscada porque no hay advertencia”.

Al ser consultado sobre si la zona en cuestión se encontraba bajo resguardo, tomando en cuenta la implementación del estado de excepción constitucional de emergencia acotado, Garrido indicó que “es un sector aislado, no está en los caminos principales, no hay protección en esa zona. No había patrullaje en ese lugar”.

“Con el análisis de las cifras, el estado de excepción provoca desplazamiento de hechos de violencia a sectores que están menos resguardados, es lo que ocurrió hoy. Se concentran hechos de bastante violencia a los lugares donde ocurren habitualmente y que hoy tienen protección policial”, afirmó.