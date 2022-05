Este lunes 65 mil alumnos regresarían a clases híbridas: sin vacuna habrá aforo

A partir del 30 de mayo, en aquellos cursos desde 7° básico hasta 4° medio que estén bajo el umbral de 80% de cobertura de vacunación, se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes.

Es así, que los establecimientos educacionales que no puedan cumplir con esta distancia mínima deberán realizar una organización diferente de la jornada escolar para esos cursos hasta que se alcance el porcentaje mínimo de vacunación o sea posible implementar medidas para el distanciamiento.

En los cursos que no se cumpla con el porcentaje de vacunación, y que además no puedan implementar la medida de distanciamiento, los establecimientos educacionales podrán no prestar el servicio educativo de manera presencial y simultánea, pues estarán obligados a realizar una organización diferente de la jornada escolar.

Esto incluye la posibilidad de realizar actividades educativas remotas hasta que se alcance el porcentaje mínimo de vacunación o se observen las normas de distanciamiento físico dispuestas.

Actualmente, cerca de 2174 cursos (4,6% del total) no cumplen con el umbral de vacunación.

El llamado a vacunarse

Vacuna menores Foto: Agencia Enfoque

El Ministerio de Salud ha reforzado su campaña de vacunación “extramuro” llegando a los establecimientos educacionales con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunación. La campaña se ha enfocado en llegar a esas personas con dosis pendientes recordando que existen dosis suficientes y que la vacunación es una responsabilidad comunitaria.

Además, la seremi de Salud también han activado un canal de comunicación, a través de correo electrónico, para canalizar las solicitudes de operativos de vacunación extramurales y llegar a los establecimientos educacionales que necesitan reforzar este proceso

Desde el Ministerio de Educación, se han enviado circulares a la comunidad educativa invitando a que los padres y apoderados conozcan respecto a este proceso y se informen respecto a las ventajas que tiene este proceso de inmunización.

También se ha desplegado el sitio vacunacionescolar.mineduc.cl como una herramienta abierta a la ciudadanía que permite conocer el avance de vacunación por nivel, de forma no individualizada. Esta información permite a las comunidades impulsar la vacunación en aquellos niveles más descendidos.

Los vacunados

El Centro de Estudios del Mineduc en conjunto con Minsal realizaron el informe de coberturas. Desde los 6 a los 17 años existe un promedio de 89% de cobertura con esquema completo.

Sin embargo, hay un grupo de cursos que aún no alcanza a tener el esquema completo y tendría que comenzar con los aforos en los EE.

Ante esto, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, precisó que “hay que recordar cuál es el valor de la vacunación contra el Covid-19. Esta herramienta de protección es fundamental para que el retorno a las aulas sea seguro. Por eso les solicitamos que refuercen este proceso en sus comunidades, que puedan explicarle a padres, madres y cuidadores la importancia del cuidado y de mantener la presencialidad plena.”

“El próximo 30 de mayo comienza a regir el umbral de vacunación contra el Covid-19 por curso. Aquellos que no lleguen al 80% desde 7mo básico a 4to medio, deberán disponer de un metro de distancia entre estudiantes. En caso de no ser posible, se deberá realizar una organización diferente de la jornada escolar. Es importante que disminuyamos al máximo los cursos que tengan que realizar esta readecuación”, sentenció.