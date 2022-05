Boric respalda a Siches: “No caigamos en polémicas estériles, acá cada muerte, cada herido nos duele como país”

El Presidente Gabriel Boric informó este sábado que el lunes se tomará una decisión respecto al futuro del actual estado de excepción que rige en la Macrozona Sur. Además, el jefe de Estado manifestó su absoluto respaldo a la ministra del Interior Izkia Siches, por sus últimas declaraciones sobre este asunto.

“He recibido la información del Ministerio del Interior el día jueves, la hemos profundizado el día viernes respecto a cómo está operando el estado de emergencia de excepción constitucional, lo hemos revisado en conjunto con las Fuerzas Armadas y con Carabineros, hemos estado durante la semana conversando con las diferentes autoridades de la zona (…) Para poder tomar decisiones en esto hay que escuchar mucho y tener decisiones con mucha firmeza. El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso”, declaró el mandatario en un punto de prensa en La Moneda.

Aseguró que “a nosotros nos mueve la convicción de que acá tenemos un problema político que es profundo y que para poder solucionarlo tenemos que poner mucho énfasis, mucho trabajo en la política de tierras, en enfrentar el aislamiento, en enfrentar la pobreza, en mejorar la conectividad de la zona, en mejorar el acceso a servicios tan básicos como el agua o la electricidad”.

“No perdamos de vista que el plan que nosotros tenemos para enfrentar el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral y tiene que ver con la compra de tierras, con el acceso a servicios, con el reconocimiento de la existencia de un pueblo en todas sus dimensiones... y que estamos trabajando paralelamente en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos en las rutas”, aseveró el jefe de Estado.

Izkia Siches

Boric agregó que “respaldo totalmente a la ministra del Interior, no caigamos en polémicas estériles, acá cada muerte, cada herido nos duele como país, esto no puede ser una cuestión que permita o se utilice para pegarle a un Gobierno u otro, es un problema de Estado desde 1997 con el primer atentado en Lumaco que venimos con una espiral de violencia que ha sido ascendente y que ha crecido particularmente en los últimos años. Para pararlo no podemos estar en bandos y en trincheras, tenemos que actuar con visión de Estado de largo plazo”.

Sobre la posibilidad de extender el estado de excepción, el Presidente dijo que “permítanme recordarles de que, en el sector de la provincia de Arauco, Malleco y en La Araucanía estamos hablando de 22.000 kilómetros de ruta, entonces hoy día estamos con 78 puntos de control, hemos también liberado fuerza operativa de policías para que puedan destinarse, como corresponde, a las policías, al control del orden público”.

“Pero todo esto es una situación muy compleja en la que yo pido a todos que actúen con altura de miras y no tratemos de hacer polémica, porque acá no es el Gobierno el que gana o el que pierde, es todo el Estado chileno y todos quienes habitan el territorio”, añadió.