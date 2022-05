Largas filas en vacunatorios: quedan cuatro días para que entre en vigencia el bloqueo del pase de movilidad

Largas filas se han registrado durante la presente jornada en distintos vacunatorios del país, ante la alta demanda por recibir la segunda dosis de refuerzo contra el covid-19, ya que el 1 de junio entrará en vigencia el bloqueo de los pases de movilidad a las personas que no cuenten con dicha inoculación tras cumplir seis meses de recibir la primera dosis de refuerzo.

Es el caso del centro de vacunación instalado en el centro cultural GAM, en Alameda 227, en la comuna de Santiago, donde se ha formado una extensa fila que está dando vuelta la cuadra por calle Namur.

El jueves pasado, el Ministerio de Salud informó que, debido a la alta demanda por la última dosis, se extenderá el horario de atención de algunos vacunatorios.

La subsecretaria (s) de Salud Pública, Andrea Albagli, detalló que se tratarán de 90 centros de vacunación a lo largo del país, los que atenderán al público hasta las 20:30 horas.

Largas filas en el GAM (ATON)

“Sabemos que la gran mayoría de las personas en el país quiere vacunarse, quiere ponerse al día con su esquema de vacunación, pero también entendemos que eso puede ser muy difícil”, indicó la autoridad.

Agregó que “puede no tratarse de querer o no querer, sino de si puede o no acceder a un punto de vacunación (...) estamos conscientes que para los trabajadores y trabajadoras puede ser muy difícil ir a un punto de vacunación en su horario laboral”.

En la Región Metropolitana habrá 48 vacunatorios que tendrán extensión horaria. También ocurrirá lo mismo en otras regiones: Tarapacá (2), O’Higgins (6), Maule (12), Ñuble (4), Biobío (4), La Araucanía (9) y Aysén (2).

El detalle de los centros de vacunación a lo largo del país se puede consultar en el sitio web del Ministerio de Salud.