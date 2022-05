PDI llama a dar aviso ante estafa Knightsbridge tras sumar más de 300 denuncias

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) fue designada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para investigar el caso de estafa denominado Knightsbridge, plataforma web que captaba a personas para una supuesta devolución de impuestos asociada a compras de internet.

Según las primeras diligencias de la Bridec, a nivel nacional son cientos los afectados y ya se acumulan más de 300 denuncias. Por ello, el llamado es a quienes hayan sido víctimas de este nuevo esquema de estafa piramidal, a acercarse a la unidad PDI más cercana y hacer la denuncia.

El subprefecto Marcelo Romero, jefe del Bridec Metropolitano, detalló que “como primera medida y al tomar conocimiento de diferentes denuncias que se fueron realizando desde principios del mes de mayo del año en curso desde distintos lugares del país, se solicitó ante la Fiscalía Nacional la designación de un persecutor o fiscal único”.

El subprefecto indicó que “actualmente ya se están realizando las primeras diligencias investigativas, de hecho, ya se están trazando distintas líneas de investigación que nos generan un balance o reporte de una cantidad considerable de afectados, en este caso corresponde al número de 300 que suman un perjuicio del orden de los $300 millones, pero que perfectamente puede ir aumentando en función y en la medida que se vayan realizando más y nuevas denuncias”.

Con respecto a las señales de alerta para evitar ser estafados, el policía detalló que “en primer lugar, si se condiciona o se solicita el integrar a una nueva cartera de clientes o inversionistas ofreciendo por ello una recompensa económica o un premio económico, abstenerse de ingresar este tema de negocio. En segundo lugar, cuando no se tenga claridad respecto de qué se trata el negocio o en qué se invierte el dinero que aportan los inversionistas y que va a generar las utilidades, se recomienda obtenerse de invertir. Por último, no ingresar a este equipo de negocios cuando no están tutelados son supervisados por la organización correspondiente, que en este caso es la Comisión para el Mercado Financiero”.