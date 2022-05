Denuncian violación a niña de sexto básico en colegio Valle Hermoso de Peñalolén

Una grave denuncia realizó la madre de una pequeña niña de sexto básico, quien habría sido violada por alumnos de tercero medio del colegio Valle Hermoso de Peñalolén.

Según contó a radio ADN, el delito contra la menor ocurrió durante la celebración del Día del Alumno, el pasado 16 de mayo, momento en que la niña fue a la cocina a buscar su desayuno y fue interceptada por el grupo de estudiantes, quienes habrían abusado de ella.

“Los niños salieron en el primer recreo, tanto los de básica como los de media, y mi hija fue a la cocina del establecimiento a buscar su desayuno, y en lo que sale los perpetradores la agarran y la llevan detrás de la cocina, siendo ahí violada y vulnerada en todos sus derechos”, contó la afectada madre al medio.

Además, acusó que “son jóvenes de media. Por ley se prohíbe dar el nombre de los estudiantes y a mí tampoco me los han dado porque son menores de edad, porque tienen miedo de que la familia tome represalias contra estos jóvenes”.

Desde el colegio, en tanto, explicaron que han aportado al proceso investigativo.

“Desde el primer momento, nosotros como establecimiento municipal de Peñalolén nos hemos puesto a disposición de la familia y la investigación. Tanto es así que se presentó la fiscal en el colegio el día viernes 20 de mayo, y los días 23 y 24 todos los funcionarios que fueron requeridos prestaron declaración en la investigación”, explicó la directora Regina Rivera.

“No sabían dónde llevarla”

Sin embargo, la madre fue crítica en señalar que desde el establecimiento no reaccionaron adecuadamente ante los graves hechos denunciados.

“No sabían los protocolos. No sabían dónde seguir, dónde llevarla, nada. Lo único que hicieron fue dividir las jornadas, la básica en la mañana y la media en la tarde. Pero declararon que hay puntos ciegos donde no enfocaban las cámaras, que iban a contratar, además de un vigilante de cámara, pero no tiene fecha de implementación. Además las cámaras llegan después de vacaciones de invierno”, comentó angustiada.