Equipo de TVN sufre intento de robo y frustra encerrona a familia en Providencia

Un violento asalto sufrió un equipo de prensa de TVN, integrado por un periodista, camarógrafo y conductor, quienes estaban al interior de un vehículo a la espera de realizar un despacho en vivo para el noticiero matinal.

Los hechos ocurrieron a las 05:20 horas de la mañana, cuando desde un Nissan V16 de color blanco se bajaron cuatro sujetos con armas de fuego y amenazaron a los tres funcionarios para que bajaran del vehículo, el cual estaba estacionado en la Plaza Montecarmelo, en Providencia, a cuadras del canal nacional.

Acto seguido, golpearon al chofer con una pistola en la cabeza y los hicieron arrodillarse en la calle.

Sin embargo, el conductor, puso resistencia al robo y forcejeó con los sujetos, logrando subirse al auto y poner marcha atrás, frustrando de esta manera el robo. Los delincuentes huyeron, pero cuadras más adelante intentaron realizar una segunda encerrona, a una familia que recién se habían estacionado en el frontis de la clínica Santa María.

El equipo de prensa se dio cuenta de las intenciones de los delincuentes -que intentaron llevarse el auto de la familia, mientras descendían con una bebé en brazos- y los chocaron por la parte trasera.

Tras esto, los delincuentes huyeron nuevamente y los afectados realizaron la denuncia a una patrulla de Paz Ciudadana que apareció metros más adelante.

Si bien hubo disparos al aire y el auto resultó con daños, el equipo no tuvo mayores lesiones, salvo el golpe en la cabeza que recibió el conductor.

“Ya no hay lugar seguro donde estar. No se dieron cuenta que éramos de prensa, su auto estaba en muy malas condiciones. Estamos bien, no sufrimos mayores golpes, un poco choqueados con lo ocurrido”, fueron algunas de las declaraciones que realizó el comunicador para medios de prensa que llegaron hasta el lugar a cubrir los dos intentos de robo.

“La familia estaba muy agradecida, destaco la valentía de nuestro conductor”, finalizó el profesional.