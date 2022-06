Iván Moreira en cuenta pública de Presidente Boric: “Yo no sé si va a terminar su Gobierno”

El senador UDI Iván Moreira es uno de los asistentes a la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.

En la antesala de las palabras del Mandatario, el parlamentario conversó con CNN Chile.

“Yo no tengo ninguna expectativa con respecto a este gobierno porque lamentablemente en estos 50 ó 60 días que va a cumplir de gobierno, no es mucho lo que pueda exhibir y tampoco le vamos a exigir al gobierno que en dos meses solucione los problemas de Chile”, expresó el legislador.

Moreira indicó que “hemos visto un desgobierno, un gobierno con falta de liderazgo, que no se colocan de acuerdo entre los propios miembros de la coalición. Claramente un gobierno que no da certezas, solamente incertidumbres, no podemos esperar nada”.

“Yo de verdad, no espero nada de este Gobierno. Yo no sé si este Gobierno va a terminar su gobierno. Y no sabemos por qué”, afirmó.

Por último, consultado sobre cuánto puede influir el resultado del plebiscito en el gobierno de Boric, Moreira señaló que “puede ser que el plebiscito de salida de la nueva Constitución que se va a votar el 4 de septiembre puede terminar siendo el plebiscito de salida del propio Presidente de la República, porque el Presidente Boric es cómplice de las aberraciones que se han hecho en la Convención Constituyente”.

