“Show para la tele”: Tuiteros critican resultados de allanamiento en Lo Barnechea

Cerca de 400 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron la mañana de este miércoles un amplio allanamiento en 41 casas del Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana, con el fin de combatir el microtráfico.

Al lugar llegaron varios equipos especiales de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en vehículos, ayudados por un helicóptero de la institución policial, para realizar la acción en el marco del programa Microtráfico Cero (MT-0), los cuales procedieron a ingresar a 41 viviendas y detener a 26 personas.

Sin embargo, a pesar del amplio operativo y el gran esfuerzo de la policía, las críticas no se hicieron esperar debido a la baja cantidad de droga decomisada, principalmente pequeñas dosis de marihuana, convirtiendo el hashtag #Lo Barnechea en trending topic.

Allanamiento Cerro 18, Lo Barnechea.

“Show para la tele”

A pesar del gran operativo, hubo comentarios divididos en redes sociales por el escaso decomiso de drogas encontrada.

“La TV en DIRECTO mostrando el operativo de la PDI en Cerro de Lo Barnechea. La inteligencia, táctica, trabajo sigiloso dignos de CSI transmitida in situ mientras los “buscados” comiendo pop corn”

“200 efectivos de la PDI y un helicoptero para detener a 6 microtraficantes en cerro 18 Lo Barnechea. Mientras tanto, Peñalolen, Colina, La legua y el centro de Santiago están LLENOS DE ARMAS Y CIENTOS DE KILOS DE DROGAS . Así con la PDI y sus SHOWS PARA LA TELE”.

“#ContigoCHV hablan de tráfico pero andan en la reina, Vitacura y lo Barnechea XD y el verdadero tráfico cuando, la Pintana, el bosque, San Ramón, cerró navia, Pudahuel, etc y hablo de drogas de verdad (cocaína, tusi, pasta, etc, no de marihuana que muchos de ustedes igual fuman”.

Twitter

“EXCELENTE OPERATIVO DE LA PDI EN EL CERRO 18 DE LO BARNECHEA. VAMOS POR MÁS LACRAS! CAYERON LAS MOJOJOJO, LAS CALILAS, ETC. UNA RUSIA IBA ENOJADA PORQUE NO LA DEJARON NI PEINARSE... JAJAJAJA. Y LAS GUATONCITAS IBAN TODAS A SUBIRSE A LA MICRO QUE LAS LLEVARÍA DE”

Este procedimiento se suma al efectuado la semana pasada en La Florida y en un local de comida rápida en Santiago, donde hubo dos detenidos.

Los equipos policiales de MT-0 ya han detenido desde 2017 a más de 12 mil personas vinculadas a investigaciones de microtráfico a lo largo del país y han intervenido más de 4.500 puntos de venta de droga a nivel nacional, de los cuales 2.200 eran cercanos a establecimientos escolares.

Existen 97 equipos MT-0 a lo largo del país conformados por oficiales capacitados para investigar tráfico de drogas en pequeñas cantidades con dedicación exclusiva.