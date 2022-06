Helhue Sukni y fallo de la Corte Suprema en favor de Nicolás López: “Aplaudo, porque la verdad es que así debe ser”

La mediática abogada Helhue Sukni celebró en sus redes sociales el fallo de la Corte Suprema, que ayer acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Nicolás López y dejó en inmediata libertad al cineasta chileno para esperar en su residencia la ejecución de su sentencia de cinco años y un día de presidio efectivo por dos delitos de abuso sexual.

La abogada publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reflexionó respecto de la cuestionada resolución del máximo tribunal, que desestimó el fallo de primera instancia decretado por el juez del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar en contra de López y felicitó que el órgano judicial haya resuelto en favor de la libertad del director de cine.

“La Corte Suprema dijo que quedaba libre Nicolás López hasta que la sentencia no estuviera firme y ejecutoriada. Yo opino lo mismo. ¿Por qué? Porque una persona no puede quedar presa, en prisión preventiva, si no hay una sentencia definitiva”, afirmó Helhue.

Helhue valora fallo en favor de Nicolás López para futura defensa de sus clientes

“Bueno, yo les voy a explicar algo. Los tribunales de primera instancia, ya sea los juzgados de Garantía o los tribunales Oral en Lo Penal, dictan una sentencia. Esa sentencia es apelable. En el Tribunal Oral en Lo Penal se puede recurrir de nulidad, en un plazo de 10 días corridos, y también al Tribunal Oral en Lo Penal se puede recurrir de apelación, porque son cinco días corridos”, explicó la abogada, quien insistió en que la Corte Suprema recurrió dentro del marco legal para beneficiar a López con su libertad.

“El tema es que mientras no esté ejecutoriado el fallo de primera instancia, vale decir, el Tribunal Oral en Lo Penal que condenó a Nicolás López a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, que es cana, cárcel, pero que a los 20 meses puede postular a la pena mixta, el tema es que su abogada presentó un (recurso de) amparo ante la (Corte) Suprema y la Suprema revocó la resolución del tribunal a quo, el tribunal de abajo, y ordenó la inmediata libertad del sentenciado. Yo amigo aplaudo, porque la verdad es que así debe ser. Mientras no se encuentre firme y ejecutoriada una resolución judicial, una sentencia, la persona no se puede ir presa”, aclaró Helhue, quien sin embargo expuso que esta resolución sienta un precedente para futuras peticiones suyas ante los tribunales de justicia en favor de sus clientes.

“Acá el tema es otro, que cuea(sic) que tuviste Nicolás López. Tuviste suerte Nicolás López. ¿Sabís por qué? Porque yo hace dos meses atrás, con dos cabros que vienen de Puerto Montt, fíjate, que se declaró ilegal la detención, que el magistrado del tribunal, como se declaró ilegal la detención, porque fue absolutamente ilegal, porque los pacos mintieron y todo, el magistrado les dio la libertad y la fiscalía apeló. Y en la Corte de Apelaciones de Santiago, la Novena Sala me revocó. ¿Qué es revocar? Me los dejó presos. Pues fíjense que yo en ese estado (...) me voy de amparo y la Corte Suprema me hace así la tapa”, prosiguió la abogada, quien para finalizar valoró positivamente el fallo en favor de López, ya que este le servirá para no le vuelvan a revocar ningún recurso de amparo para sus clientes.

“También lo voy a utilizar, mientras no se encuentre firme y ejecutoriada una sentencia a mis cabros no me los dejan presos, si una persona ha sido declarada ilegal, su detención tampoco puede quedar preso”, finalizó.