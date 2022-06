Detienen a “Chocolate blanco” cantante de reggaeton que vendía droga “zombie”

Un reportaje de Chilevisión informó que el cantante de reggaeton Francisco Vargas, conocido como “Chocolate blanco”, fue detenido por la venta de un peligroso y mortal estupefaciente, llamado popularmente como la “droga zombie”.

“Chocolate blanco”, es recordado por su gran éxito musical junto al grupo Croni-k, “Arriba la vida”, y vendía fentanillo, “un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina”.

El reportaje dio cuenta del allanamiento que realizaron en su departamento, donde encontraron municiones, tres millones de pesos en efectivo, 521 gramos de clorhidrato de cocaína, 31 gramos de Ketamina, 3 gramos de MDMA y 2 ampollas de Fentanilo de 5 mg cada una, avaluadas en 50 mil pesos, que habría comercializado en el Hipódromo de Chile.

“Nosotros de manera permanente estábamos desarrollando un plan de búsqueda de información, y es ahí donde se inicia la investigación (...) En intervenciones telefónicas, él se jactaba que probaba las sustancias ilegales para acreditar la calidad a quienes se las vendía (...) ”, comentó el capitán del OS7 de Carabineros, Pablo Ardiles.

EL cantante fue formalizado por tráfico de drogas, tenencia ilegal de municiones y lavado de dinero; encontrándose en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Respuesta del cantante

Sin embargo, desde su Instagram compartió un mensaje contra Chilevisión que, al parecer, escribió desde el interior de la cárcel.

“¿En qué universidad estudiaron pa’ inventar tanta hue...?”.

Además, agregó un texto donde aseguró que pronto saldrá y volverá a hacer lo que más le apasiona, que es la música.

“No somos perfectos solo dios puede juzgar solo el sabe todo lo q pasa atravez de la vida e echo lazos q hasta hoy se an mantenido firme saldre hacer musica me pondre pa eso ya q solo e dado em 15% de mi gracias por todo @next.level_music y todos los q me an escrito te amo @cristy_ignacia”