Este peluquero es el “doble” de Johnny Depp

El mundo del espectáculo da para todo y las personas que se parecen a las estrellas del cine o la música bien pueden ganarse sus cinco minutos de fama o hasta vivir de ello.

Tal es el caso del actor argentino Pablo Perillo, de 54 años, que hace de doble de Bruce Willis. Con el mismo tamaño y aspecto físico, en más de una ocasión lo han detenido en aeropuertos y sitios concurridos para sacarse fotos con él, confundiéndolo con el héroe de acción.

Ahora la ola de los virales va por un peluquero anónimo que fue grabado mientras trabajaba, acaso impactando al camarógrafo por el enorme parecido con el actor Johnny Depp y también por los “airecitos” que tiene con Christian Nodal.

Solo pocos segundos

No hace falta que el video sea largo o muy editado para ganar tráfico en internet, el material es muy breve, pero suficiente para cumplir el objetivo de mostrar a este hombre bautizado como “Johnny Nodal”.

“En el video de TikTok, se pudo ver a dicho peluquero haciendo su trabajo y luego mirando a la cámara tras notar que estaba siendo grabado, hasta el momento no se sabe dónde se localiza el establecimiento de Johnny Nodal, apodo que los internautas le dieron a este hombre”, citó Infobae.

El joven tiene un corte de cabello similar al que usa actor de Piratas del Caribe, y al darse cuenta de que lo grababan, parece que posó como el propio Jack Sparrow, con su mirada penetrante.

Este joven es el peluquero del momento (TikTok)

No tarda en conocerse la historia de este curioso peluquero y su parecido con Depp.

Depp ganador

El actor consentido del director Tim Burton vive un momento de tranquilidad tras ganar un juicio por difamación introducido por su ex pareja Amber Heard. Fueron varias semanas de diligencias ante los tribunales y todo el proceso fue público.

Sin embargo las consecuencias de este episodio lo alejaron de las pantallas e incluso del clásico de aventuras en el mar Piratas del Caribe. Heard también quedó afectada porque está a punto de ser retirada de la cinta Aquaman 2 ya que los fans no quieren verla en ninguna película por su estrategia para sacarle dinero al actor.

El objetivo ha sido recoger 4.5 millones de firmas para que Heard quede fuera de la cinta de Warner Bros. “Este miércoles por la mañana ya se habían recolectado 4.43 millones de rúbricas para que ella no aparezca en “Aquaman and the Lost Kingdom”.

“A través del sitio Change.org, la fan Jeanne Larson creó la petición en 2020: En la descripción de la lista se lee: “Haz lo correcto. Elimina a Amber Heard de Aquaman 2″, citó us.marca.com.

