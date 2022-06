Gabriel Boric agradeció a las Fuerzas Armadas por sus esfuerzos en la Macrozona Sur: “Sé que es sacrificado, sé que es difícil”

Gabriel Boric estuvo presente en el cierre de la Semana de la Construcción, en donde aprovechó de enviarle un mensaje a las Fuerzas Armadas por las labores que se han efectuado en la Macrozona Sur en el marco del Estado de Excepción Constitucional.

“Las diferentes violencias que han azotado a nuestro país y que se han desatado durante los últimos años (...) es algo que no podemos tolerar. Tenemos que entender de donde proviene, pero no podemos tolerar”, comentó el Presidente en medio de su discurso.

Asimismo, enfatizó en que “tengo el deber de ejercer todas las facultades que me correspondan para hacer valer el Estado de Derecho y eso es válido para todo el territorio nacional”.

“Es importante notar que estamos ante problemas, en particular en el sur de Chile (...) que es un problema de dimensiones mucho más profundas que solamente la expresión de orden público que también tiene”, añadió.

En la misma línea, comentó que en su Gobierno “tenemos que trabajar en garantizar la seguridad(...) y por eso aprovecho de decirlo, para que no haya ningún tipo de suspicacias, quiero agradecer las labores que están cumpliendo las Fuerzas Armadas allá, no lo mencioné en la Cuenta Pública pero me parece importante decirlo ahora”.

“Sé que es sacrificado, sé que es difícil que les pidamos que participen en el Estado de Emergencia Constitucional que tuvimos que decretar, pero a la vez, mientras hacemos eso, tenemos el deber de tratar de entender cuál es el problema de fondo que origina esta violencia y buscar una solución que apunte a que no repitamos los mismos errores del pasado”, complementó.

Finalmente, destacó que “la violencia no es el camino para solucionar nuestras diferencias y no vamos a tolerar que algunos grupos -sean cuales sean, tenga la ideología que tengan, sean de izquierda, derecha, azules, rojos, de centro.. me da lo mismo- traten de imponer su agenda por la vía violenta”.