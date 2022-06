Gabriel Boric recomendó libro de Joaquín Lavín que lo inspiró en Cuenta Pública

El Presidente Gabriel Boric participó durante esta mañana en el cierre de la Semana de la Construcción, oportunidad en la que hizo una curiosa recomendación de lectura al público presente.

El mandatario estaba explicando cómo escribió el discurso de su primera Cuenta Pública -realizada el 1 de junio en el Congreso Nacional- y decidió recomendar el último libro de Joaquín Lavín, llamado “Las diez tendencias que transformarán Chile”.

”Pensaba cuando escribíamos -porque en un trabajo colectivo- el discurso de la Cuenta Pública, las tremendas oportunidades que tiene Chile, estamos en un momento…”comentaba el Presidente cuando se ele enciende la ampolleta y se acuerda del texto que, a juicio de él, sería bueno leer.

“Permítanme hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva: el último libro de Joaquín Lavín. Se llama ‘Las 10 tendencias que van a cambiar Chile’, o algo de esas características”, señaló el Jefe de Estado, al parecer, sin recordar muy bien el nombre correcto.

Boric explicó a los sorprendidos asistentes cómo llegó el libro de Joaquín Lavín a sus manos, dando cuenta que no era una broma ni una ironía.

“Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero me contagió el optimismo que tiene en ese libro respecto de las diez tendencias que hoy día, en la actual configuración del mundo, pueden empujarnos a que Chile sea un socio fundamental y que eso nos permita mejorar la calidad de vida de tanto de nuestros habitantes y, además, ser un polo de desarrollo en toda América Latina”.

Joaquín Lavín agradeció en Twitter la mención

“Agradezco a Presidente @gabrielboric por mención a “Las 10 Tendencias que Transformarán Chile”. Tenemos una gran oportunidad como país. El mundo, para luchar contra el calentamiento global, necesita exactamente lo q Chile tiene. Trabajemos juntos para no perder esta posibilidad”.

Recordar, que el exalcalde de la comuna de Las Condes, el mismo día de la Cuenta Pública, había relacionado las palabras del Presidente con su libro.

”Lo acaba de decir muy bien el presidente @gabrielboric “El mundo necesita a Chile’. Tenemos una gran oportunidad. Chile tiene exactamente lo que el mundo necesita para luchar contra el calentamiento global. Ojalá sepamos aprovechar esa oportunidad entre todos”, dijo Lavín, a través de su cuenta de Twitter.