Denuncian a concejal de Máfil por apropiación indebida de dinero cuando fue tesorero en colegio de Talca

El concejal de la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, David Salgado Morales, enfrentará un juicio por la apropiación indebida de más de seis millones de pesos del Centro de Apoderados de un colegio en Talca.

Salgado es investigado por la Fiscalía de Talca, precisamente el fiscal Carlos Altermatt, por la gestión financiera que realizó en su cargo de tesorero del Colegio Andes entre 2011 y 2012, fecha en la cual se le acusa de haberse apropiado la suma de $6.289.529 correspondiente a dineros recaudados por los padres y apoderados del recinto educacional.

La denuncia, según informó este domingo biobiochile.cl, fue presentada ante Carabineros por la presidenta del mismo centro de padres, Patricia Pedrero Valenzuela, cuya acusación permitió al Ministerio Público requerir de la investigación y formalizar al concejal por el delito de apropiación indebida, en calidad de autor con grado consumado.

Proceso judicial en marcha

Respecto de la investigación fue el propio imputado quien aseguró que esta le sorprendió, puesto que era un tema “ya subsanado”.

“Yo no estaba al tanto de este proceso, me enteré la semana recién pasada. Eso es algo de 11 años atrás, aproximadamente. Hubo una problemática ahí en un colegio de la comuna de Talca. Yo pensé que se había ya subsanado aquello, pero entiendo que no es así, pero en realidad estoy bien tranquilo”, afirmó Salgado.

En el mismo medio indican que Salgado es militante de la Democracia Cristiana y que tanto el presidente regional del partido, Gonzalo Espinoza; como el jefe comunal de Valdivia, Mario Romero, desconocían del proceso judicial en contra del concejal.

“No tenía la menor idea (...) yo no puedo dar una opinión referente a una persona y creo que si la justicia está funcionando, nada que hacer. Hay que aceptar todos lo dictámenes judiciales que correspondan”, afirmó Romero.

De ser declarado culpable por parte del tribunal talquino, explica el medio, Salgado no podrá ejercer su cargo público.