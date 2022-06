Checho Hirane se suma a reclamo contra La Red: “Me deben mucha plata”

Tras la crisis que enfrenta La Red por la millonaria deuda que tiene con sus trabajadores, quienes exigen el pago de sus sueldos, un ex colaborador del canal también reclamó que le deben dinero y no sería una suma baja, sino que “mucha plata”.

Así lo dio a conocer el comediante y locutor radial Checho Hirane en su programa “Conectados” de radio Agricultura donde señaló que “a mí todavía me deben mucha plata, y espero que la nueva administración se haga cargo de las deudas y que el canal tome un camino más pluralista”.

Según Hirane -quien conducía el programa “Café cargado” en el canal ubicado en en la comuna de Macul, Región Metropolitana-la debacle del medio se debe a que su línea editorial se puso de “extrema izquierda”, con la gestión de su exdirector Ejecutivo Víctor Gutiérrez, quien presentó su renuncia.

“La noticia de ayer tiene que ver con el canal de televisión La Red que tomó una línea de extrema izquierda. Y todos sus programas fueron eso... incluso yo fui censurado en ese canal, y bueno, hoy están con serios problemas económicos, lo que hizo que renunciara el director Víctor Gutiérrez”.

Hirane fue desvinculado en el mes de enero, debido a unos comentarios desafortunados que realizó contra el Gobierno de Gabriel Boric, llamando a los espectadores a boicotear la gestión del magallánico, por lo cual reclamó que hubo censura en su contra.

“Yo no me alegro cuando a la gente le va mal, yo no guardo ese tipo de sentimientos, porque encuentro muy malo lo que se hizo. Yo siempre he sido enemigo de la censura, siempre he defendido la libertad de opinión”, explicó.

“La libertad hay que defenderla te guste o no. Bueno, el canal tomó una línea, no defendió la libertad, solamente para un lado, y finalmente terminaron en esta situación que la lamento mucho desde el punto de vista económico, a mí todavía me deben mucha plata, y espero que la nueva administración se haga cargo de las deudas y que el canal tome un camino más pluralista”.

La Red “se la jugó con Boric”

Según indicó el animador, el canal cometió el error de pensar que el Gobierno le daría una mano, con su línea editorial.

“Yo creo que el canal se la jugó con que el gobierno le iba a tender una mano, le iba a pegar una ayuda, porque se la jugó entera por la candidatura de Gabriel Boric, y ahí está”, finalizó.