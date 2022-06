Dueño de la ex Fuente Alemana votará Rechazo en el plebiscito

El dueño de la ex Fuente Alemana (hoy “Antigua Fuente”), Carlo Siri, reveló que votará Rechazo en el próximo plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

Cabe recordar que el local de Siri, ubicado en cercanías de Plaza Baquedano, ha sufrido gran cantidad de ataques y destrozos desde el estallido social del 18 de octubre de 2018, los cuales se han ido repitiendo durante los días viernes en mayor o menor grado.

En conversación con T13.cl, el dueño del local aseguró que rechazará el borrador constitucional e incluso dijo estar dispuesto a participar en la campaña por el Rechazo.

Siri ya grabó un video para una campaña del exdiputado Sebastián Torrealba, sin embargo, dijo que no ha tenido ningún acercamiento formal con los partidos.

“Si me piden participar para hacer campaña por el Rechazo, por supuesto que voy a participar, lo tengo claro”, aseguró.

Sobre los motivos para votar Rechazo, Siri relató que participó en una “Iniciativa de Norma Popular que se llamaba ‘Primero las víctimas’ y la rechazaron y era algo tan sencillo como asegurar que el Estado fuera el responsable de la seguridad ciudadana y a eso le tiraron la cadena. Ahora, yo voy a leer esto cuando esté todo oleado y sacramentado, como se dice. Yo les he preguntado a algunos constituyentes dónde está consagrado esto y nadie me responde. Aquí solo están garantizados un montón de derechos que dan lo mismo, porque mientras no haya paz, no hay nada. La verdad a mí me da lo mismo si el Banco Central es autónomo o no, que seamos plurinacional o no, a mí todo me da lo mismo, porque sin seguridad ni paz no hay solución para ninguna cosa. Esto queda totalmente abierto para que venga cualquier grupo político -de cualquier tendencia- para que abran una revolución violenta y no pase nada”

El dueño de la Antigua Fuente añadió que en caso que gane el Rechazo, no hay que hacer otro proceso constituyente: “quedó demostrado que, cuando el proceso se compone de personas que no tienen idea de lo que hay que hacer, pasa lo que está pasando: una bolsa de gatos. A mí me dijeron que esto iba a ser bueno porque aquí iba a estar representada la señora Juanita, pero yo creo lo siguiente: yo sé reflexionar, tengo un diplomado de postgrado de administración y tengo un magíster en administración, me he sacado la cresta estudiando y aun así no me siento preparado para hacer una Constitución, no me siento capaz”

En relación a la campaña por el Rechazo, Siri considera que “en general todos los políticos están atrasados, muy pocos han tratado de hacer contacto con la sociedad civil, pero eso tampoco se ha formalizado (...) yo pido urgencia, aquí hay que hacer un ejercicio tedioso, pero de forma simple para que todos entiendan: hay que parar esta nueva Constitución, ir punto por punto abordando y comparándola con la actual, viendo lo bueno y lo malo. Nadie ha hecho ese ejercicio. ¿Dónde están los problemas de la actual Constitución?”

En esa línea, el dueño de la ex Fuente Alemana cree que los partidos políticos no deben abstraerse de la campaña y también deben ser protagonistas junto a la sociedad civil.