Cillian Murphy: “Peaky Blinders siempre intentó romper el molde”

‘Peaky Blinders’ se ha convertido en una de las series más aclamadas del momento. Su protagonista, Cillian Murphy, que interpreta al carismático Tommy Shelby, se despide de esta familia de gitanos de Birmingham con la última temporada que estará disponible en Netflix este 10 de junio. A lo largo de las anteriores entregas, hemos visto cómo se ha ampliado el dominio de la banda criminal pero también las caídas que han sufrido, mientras que en la temporada anterior vivieron momentos históricos, entre ellos el Martes Negro (29 de octubre de 1929), día en el que la bolsa de Wall Street se desplomó y afectó a su negocio. Pero la historia de Tommy Shelby por fin llega a su fin; al menos en un principio, ya que se están preparando varios spin-offs y un largometraje.

Murphy habló con Metro sobre Tomas Shelby, el personaje que interpretó durante nueve años y con el que, a pesar de no tener nada en común, ha podido explorar la riqueza de su trabajo actoral.

Cillian Murphy en Peaky Blinders

P: ¿Está cerrado el capítulo de ‘Peaky Blinders’?

- Sí. Esta es la última temporada. Lo veo como el final del principio, más que como el principio del fin. Es el final de ‘Peaky Blinders’ en televisión, pero creo que Steven Knight, que es el creador, quiere hacer una película, así que espero que la historia continúe en formato cinematográfico.

P: ¿Cómo le ha cambiado la vida la serie?

- Bueno, mucho. Pero estoy muy contento con ‘Peaky Blinders’ porque al público le encanta. Es una locura. Nunca esperé tener tanto éxito con la serie, es fascinante ver cómo al público le gustan los personajes. El éxito de la serie me llena de humildad.

P: ¿Cuál cree que es el secreto de ese éxito?

- La idea era intentar romper el molde. Escribir bien en una serie es lo más importante. Eso es lo que siempre intento buscar, un guión de calidad y original. Eso es algo que tienen en común ‘Un lugar tranquilo’ y ‘Peaky Blinders’. Me considero un actor muy afortunado porque estoy en un momento muy importante de mi carrera. Creo que la razón por la que la gente encuentra este tipo de películas atractivas es por la forma en que se pegan a la piel. Son historias que nos mantienen en vilo y nos obligan a preguntarnos cómo reaccionan en la siguiente escena.

P: ¿Ha interiorizado a Tomas Shelby?

- No creo que sea necesario encontrar cosas en común entre tú y un personaje, de hecho, es más interesante cuando es algo completamente diferente a ti. Yo soy mucho más relajado, ya que Tommy es implacable, no come nunca; yo no bebo whisky, él sí; a mí me gusta dormir, a él no; yo no fumo y él sí.

P: ¿Te preparaste para el final del espectáculo?

- Fui al gimnasio, comí proteínas porque él es duro y yo no. Tengo que hacerlo bien, y desde que me embarqué en este proyecto, tuve que dejar mi dieta vegetariana para ganar masa muscular.

“A la gente le gustan estas series porque muestran las debilidades y la vulnerabilidad de las emociones”. — Cillian Murphy, actor irlandés

P: ¿Te gusta empezar por el aspecto cuando creas un personaje? El pelo de Tommy Shelby es un icono.

- Yo fui el primer sorprendido. Siempre es un viaje para encontrar el aspecto físico del personaje. Sé cómo desaparecer dentro de cada papel intentando que la gente no me reconozca. Intento hablar con los directores sobre los personajes, sobre su historia. A partir de sus palabras, trabajo con el diseñador de vestuario y el departamento de maquillaje para asegurarme de que entiendo la visión del personaje para que su físico cause un gran impacto. Me fascina desaparecer dentro de mis personajes.

P: Siempre ha renegado de la fama. ¿Se está acostumbrando a ella?

- Llevo muchos años trabajando en esta profesión y ya no es algo nuevo para mí. Ahora el reconocimiento viene de los buenos personajes y eso me hace sentir orgulloso. Pero mi vida privada es mía.

P: ¿Es esa su razón para no mudarse a Hollywood?

- Soy irlandés. Vivo en Irlanda porque soy de aquí y no importa dónde vivas para ser actor. Simplemente me gusta estar en Irlanda, es un lugar tranquilo, ya sabes...

10 de junio

Es la fecha en la que la última temporada de ‘Peaky Blinders’ estará disponible en Netflix.