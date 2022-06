Gonzalo Feito sorprendido con acusación de “racismo” en programa “Sin Filtros”

Un verdadero debate generó el economista Manuel Riesco en el programa “Sin Filtros”, conducido por Gonzalo Feito, al asegurar que en el panel se estaban realizando comentarios “racistas” y nadie decía nada, lo que sorprendió a los demás participantes.

Feito le consultó a qué se refería pero Riesco insistió con la grave acusación, sin explicar cuál era el polémico comentario, lo que hizo entrar en cólera al abogado Francisco Orrego, quien le respondió tajante que estaba ”instalando una mentira”.

“En programas de televisión se utilizan expresiones racistas y nadie dice nada”, aseguró Riesco.

“¿En dónde?”, le preguntó el ex rostro de CQC, notoriamente preocupado ante la grave denuncia.

“Aquí, poh, recién, cuando estaban hablando de los tribunales, reclamando, y usan expresiones racistas. Me molestó mucho”, insistió Manuel.

“¿Cómo cuáles? ¿Cuál expresión racista?”, volvió a preguntar Feito, para aclarar el reclamo de una buena vez.

Pero Riesco se daba vueltas en lo mismo, generando la molestia del conductor quien le aclaró que “si hubiese habido alguna expresión racista yo salto altiro y digo ¿no!, pero yo no he escuchado”, le dijo fuerte y claro.

Ante esto, el economista aclaró su punto.

“Cómo es posible que como argumento para decir que no hay que hacer la nueva Constitución es que va a haber muchos tribunales y que los tribunales se van a duplicar, porque uno es para nosotros -una expresión racista-, y otro es para otros. Aquí lo dijeron (...) Cuando el argumento es que es muy caro hacer tribunales para los pueblos originarios, ese es el argumento” , señaló.

“¿Y eso es racista?”, le preguntaron confundidos los integrantes del programa.

“¡Pero por supuesto!”, le respondió el invitado.

Esta situación generó la molestia del abogado Francisco Orrego, quien tomó la palabra y le respondió tajante porque los estaba “injuriando”.

“Estás injuriando a los miembros de este panel, instalando una mentira, diciendo que parte de este panel ha sido racista. Y eso total y absolutamente falso. Yo lo invito a leerse el borrador (...) primera mentira de Manuel Riesco”, lo espetó.

“No voy a aceptar nunca que una persona le venga a faltar el respeto a una panelistas, realice injurias y acusaciones falsas, y mienta de forma descarada. No se lo voy a tolerar!”, escribió en su Twitter.

“Es muy desagradable”

Mientras, el economista le respondió que “es muy desagradable que un señor que no conozco venga a aquí a tratarme de mentiroso”.

