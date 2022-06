¿Por qué es tan importante la exploración de Urano?

Urano es considerado uno de los cuerpos celestes más intrigantes. Representa el único gigante de hielo de nuestro Sistema Solar que tiene sus lunas nativas. Las cinco, llamadas Miranda, Ariel, Oberón, Umbriel y Titania, muestran abundantes evidencias de múltiples episodios de actividad geológica, según los expertos. Y algunas de estas lunas podrían ser mundos oceánicos que podrían albergar vida ahora o en el pasado.

Sin embargo, a pesar de todo el misterio, aparte del sobrevuelo del Voyager 2 el 24 de enero de 1986, el sistema uraniano no ha sido explorado por una nave espacial.

“El sistema uraniano era una prioridad menor en anteriores encuestas decenales, y ahora se ha convertido en la máxima prioridad para una misión insignia para la próxima década”, explicó a Metro Chloe Beddingfield, científica investigadora del Instituto SETI, en el Centro de Investigación Ames de la NASA, refiriéndose a la nueva recomendación surgida de la Encuesta Decenal, dirigida por la Academia Nacional de Ciencias, que ofrece a la agencia una guía para priorizar los objetivos científicos.

Pero, ¿por qué no se ha explorado antes? Según los expertos, en parte por su gran distancia a la Tierra.

“Urano está muy lejos. Esta distancia hace que su exploración sea un reto técnico, ya que hay que utilizar un gran vehículo de lanzamiento, construir una nave espacial que pueda soportar un largo tiempo de crucero y luego operar muy lejos del Sol”. La NASA ha enviado naves espaciales dedicadas a estudiar el sistema joviano (Galileo) y el sistema saturniano (Cassini). Urano es el siguiente en la lista”, dijo Alexander G. Hayes, profesor titular de astronomía en la Universidad de Cornell (Estados Unidos).

Y añadió: “Algunas de las cosas que aprenderemos son si las lunas más grandes, como Titania y Oberón, son o no mundos oceánicos con océanos de agua líquida bajo la superficie ¡y quizás incluso confirmemos por qué Urano está sentado de lado! Pero lo que más me entusiasma son los descubrimientos que no podemos predecir porque aún no sabemos qué preguntas hacer”.

Las oportunidades óptimas de lanzamiento para las trayectorias a Urano utilizando un asistente gravitatorio de Júpiter están en la próxima década, durante el rango 2030-2034.

“Una misión emblemática a Urano utilizaría idealmente esta ventana de asistencia gravitatoria. En consecuencia, el desarrollo de la misión debería comenzar en 2024, tal y como recomienda el Decadal Survey”, concluyó Beddingfield.

Para saber más sobre lo que se puede esperar, Metro habló con Casey Dreier, Director de Política Espacial de The Planetary Society.

Investigar las diferencias entre los sistemas de hielo y los gigantes gaseosos proporcionaría nuevos conocimientos sobre los procesos que dan forma a los sistemas de los planetas gigantes — Chloe Beddingfield, investigadora del Instituto SETI, del Centro de Investigación Ames de la NASA

“La misión aumentará nuestros conocimientos sobre cómo pudo empezar la vida en la Tierra”

Richard Cartwright, científico investigador del Instituto SETI, Centro de Investigación Ames de la NASA.

“La exploración de Urano proporciona un banco de pruebas ideal para entender los sistemas de satélites gigantes de hielo. Las superficies de las lunas uranianas podrían estar recubiertas de material orgánico y otros componentes químicos para la vida. Comprender la naturaleza de la materia orgánica en el sistema uraniano sería crucial para aumentar nuestros conocimientos sobre cómo pudo comenzar la vida en la Tierra y quizás en otros lugares del Sistema Solar, como en los océanos internos de lunas heladas como Encélado y Europa.

Un orbitador de Urano equipado con un magnetómetro debería ser capaz de determinar si alguna de sus lunas posee océanos salados internos mediante la detección de campos magnéticos inducidos, de forma similar a las mediciones que detectaron campos inducidos en las lunas de Júpiter Europa, Ganímedes y Calisto, todos ellos mundos oceánicos. Un orbitador de Urano también podrá determinar hasta qué punto la actividad endógena ha moldeado las superficies de sus grandes lunas, y si esta actividad está en curso o ha quedado relegada al pasado geológico.

Un orbitador equipado con un espectrómetro de mapeo en el infrarrojo cercano podrá determinar si el hielo de CO2 detectado en las grandes lunas uranianas es nativo de sus superficies y posiblemente proveniente de sus interiores, o si el CO2 se genera por las interacciones entre las partículas cargadas atrapadas en la magnetosfera de Urano y el material rico en carbono de sus superficies heladas. Entender el origen del CO2 proporcionará, por tanto, información complementaria sobre la estructura de la magnetosfera de Urano”.

Casey Dreier, Director de Política Espacial de The Planetary Society

P: ¿Qué descubrimientos espera si se realiza la misión a Urano?

- Urano y Neptuno se consideran gigantes de hielo. Están formados principalmente por gases y hielos, no tienen superficie sólida y tienen grandes cantidades de carbono y nitrógeno. Esto los diferencia de los planetas rocosos como la Tierra o de los gigantes gaseosos de Júpiter y Saturno. Nunca hemos estudiado de cerca un gigante de hielo durante mucho tiempo, por lo que gran parte de la ciencia será exploratoria: ¡no sabemos exactamente qué encontraremos! Será una maravillosa misión de descubrimiento. Pero, en general, podemos esperar comprender mejor cómo se forman y desarrollan los planetas gigantes de hielo a lo largo del tiempo, cómo se formó nuestro sistema solar y los tipos de lunas que albergan y capturan. Urano también gira sobre su costado, a diferencia de todos los demás planetas del sistema solar. ¿Por qué sucedió esto? ¿Y cómo? Una misión a Urano podría ayudarnos a resolver también ese misterio.

P: ¿Está Urano en lo más alto de la agenda de exploración espacial?

- Yo diría que Urano es una prioridad en la agenda. El principal panel científico de Estados Unidos (las Academias Nacionales) recomendó oficialmente una misión a Urano. La NASA y el Congreso de Estados Unidos tienden a respetar esas recomendaciones. Sólo hay que encontrar el dinero para empezar a construir la misión. Eso podría llevar unos cuantos años, ya que la NASA está trabajando actualmente en una importante misión a Marte -Retorno de Muestras de Marte- que ocupa una parte considerable de los recursos. Sin embargo, eso siempre puede cambiar, y el Congreso puede proporcionar recursos adicionales para ayudarnos a explorar lo desconocido de forma más rápida y eficiente.

P: ¿Qué podemos esperar en el futuro?

- Paciencia. Cada misión a los planetas está diseñada a medida y hecha a mano por los mejores expertos técnicos de EE.UU. Lleva un tiempo construir una nave espacial de alta gama con los instrumentos necesarios como la que enviaremos a Urano, y también depende de si el Congreso proporciona la financiación necesaria para empezar a construirla cuanto antes. Se necesitarán hasta diez años para tenerla lista para el lanzamiento. Después, se necesitarán al menos otros diez años para viajar desde la Tierra a Urano. Como dice mi jefe, ¡hay mucho espacio en el espacio! En el mejor de los casos, no veremos las hermosas imágenes de cerca de Urano hasta principios de la década de 2040. La exploración del sistema solar es un proceso de descubrimiento científico lento y constante, aunque finalmente gratificante. Así que come tus verduras, haz ejercicio y mantente sano, ya que no querrás perderte los hermosos descubrimientos que nos esperan allí.