René Alinco se fue con todo: “No me sometí a la dictadura de Pinochet, no me someteré a una millennial”

El diputado René Alinco fue nombrado esta semana como presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Y su nombre causó una bomba en el Congreso, porque llegó al podio con votos de derecha y el propio, a pesar de que había un acuerdo en las bancadas oficialistas para apoyar al diputado de RD, Jorge Brito.

Es así que hoy en conversación con La Segunda, el parlamentario independiente de la bancada del PPD, dijo que “no me sometí a la dictadura de Pinochet, no me someteré ahora a una dictadura millennial”.

Precisó que “bastante tranquilo, tengo el cuero duro y la experiencia sirve. Más aún cuando uno sabe que no ha cometido un error”.