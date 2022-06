Encuesta CEP: Apruebo y Rechazo se encuentran en “empate técnico” y el 37% aún no decide su voto

Este jueves se dieron a conocer los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondiente a abril-mayo del presente año.

En ese marco, se reveló un “empate técnico” entre las opciones Apruebo y Rechazo con miras al plebiscito de salida.

Al respecto, el Apruebo cuenta con un respaldo del 25%, mientras que un 27% se inclina por la opción Rechazo.

De igual manera, se indicó que un 37% aún no tiene decidido su voto en el plebiscito de salida y un 11% no sabe o no contesta.

CEP

Aprobación del Presidente Boric

La encuesta consultó además respecto al desempeño del Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, un 32% aprueba la gestión del Mandatario y un 49% manifestó su desaprobación.

Por su parte, 14% no la aprueba ni desaprueba, mientras que un 5% no sabe o no responde.

CEP

Figuras mejor evaluadas

Por su parte, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei encabezó el ranking de las figuras políticas mejor evaluadas.

La edil contó con una evaluación positiva del 37%, siendo secundada por el ministro de Hacienda Mario Marcel con un 34%.

En tercera posición se encuentra el Presidente Gabriel Boric con un 32%. Más abajo en tanto, quedaron igualados con un 25% la vocera de Gobierno Camila Vallejo y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

Cabe mencionar que el sondeo no alcanzó a contemplar la cuenta pública realizada el pasado 1 de junio por el Mandatario.