“No se encuentra al 100%”: Claudio Moreno revela detalles de Iván Arenas tras accidente en estado de ebriedad

Claudio Moreno dio detalles de Iván Arenas, luego que protagonizara un accidente de tránsito en estado de ebriedad.

En conversación con Me Late, el comediante conocido por interpretar a Guru Guru señaló que el martes se juntaron con Arenas, Juan Alcayaga y un productor a una reunión.

“Nos juntamos a una reunión, que también tuvo incluido un almuerzo. La reunión tenía por objetivo planificar lo que vamos a hacer en el segundo semestre y el primer semestre del año 2023″, relató en el programa de TV+.

“Obviamente en esta reunión y posterior al almuerzo estuvo llena de recuerdos, risas, bromas, tallas, y claro, los que pueden se tomaron su pisco sour, se tomaron su trago, y esta reunión siguió desarrollándose en el mismo contexto de alegría, de recuerdo, de chistes, ideas y proyección”, expresó.

Respeto al accidente, Moreno indicó que “yo me enteré anoche, estaba cenando con mi señora, estábamos celebrando los 42 años de nuestra relación y es ahí donde el productor me llama y me cuenta lo sucedido, que Iván había tenido este incidente y que se encontraba en la comisaría”.

“Hablé con Iván, hoy lo llamé por la mañana para saber cómo se encontraba él y la verdad es que está bien. Lo que sí, anímicamente no se encuentra al 100%, obviamente esta situación lo afectó”, concluyó.

