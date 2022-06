“Tenía un séquito de mujeres”: Víctima revela modus operandi de “El Temucano”

Un desgarrador relato entregó una de las víctimas que acusó al cantante Tito Fernández de abuso sexual, señalando el modus operandis que tenía el cantautor para persuadir a las mujeres, quienes se encontraban en estado vulnerable y llegaban a él en búsqueda de paz espiritual.

“Yo no puedo nombrar a este hombre. No puedo verbalizarlo. Estaba tan decepcionada de todo... mi autoestima, yo no podía hablar, no podía sacar la voz, yo tenía mucho miedo a la vida y a los hombres”, contó en un reportaje realizado por Chilevisión Noticias, Karim Zetkin, profesora que fue parte de la logia secreta que dirigía el Temucano.

“Tallis”, se llamaba la agrupación que lideraba el folclorista, cuya finalidad, originalmente, era para hablar de metafísica y religión y se realizaba en el Centro Integral de Estudios Metafísicos. Sin embargo, fue usado para otros fines por el cantante, según denunciaron sus víctimas el año 2018.

“El tenía un séquito de mujeres, algunas sabían de este grupo chico donde él abusaba y le brindaban información todo el tiempo (respecto al estado en que llegaban las potenciales víctimas) Ella vino porque está separada o ella vino porque se le murió el papá”, relató la profesora, afirmando que Fernández se aprovechaba de mujeres que se encontraban emocionalmente inestables. Perfil donde, lamentablemente, ella calzó a la perfección para las sórdidas intenciones del cantautor.

“Estaba en esa búsqueda de lo espiritual y mi primera búsqueda fue un vecino que me dijo oye mira, yo voy a este grupo, hablamos de metafísica, religión, etc. Creí que ahí yo podría hacer mi familia, iba a poder saber más del mundo porque este caballero se supone que sabía mucho. Él como líder nos hacía pensar que tenía algún tipo de poder”, explicó en el reportaje.

Pero al pasar el tiempo, comenzó a abusar de ella, ayudándose de una pequeña cuchilla para intimidarla.

“Es como una espada pero chiquitita, él ejercía una pequeña presión en el cuello y en la boca del estómago, se supone que tu misma tienes que enterrártelo y matarte. Te ponía la daga en cualquier parte del cuerpo y te contaba la historia de que las mujeres preferían suicidarse que decirle que no al maestro”, confesó Zetkin.

“Éramos tres mujeres mas la galla que él decía que le dijéramos maestra, que era como ayudante… habían actos sexuales por separado y en alguna oportunidad se hacía ahí delante de todos. Es terrible, era como hacer la filita para que él hiciera lo que tenía que hacer y después tú te ibas a sentar”, reveló la víctima sobre los abusos.

Próximo juicio

El próximo 7 de noviembre Fernández enfrentará nuevamente un juicio por las denuncias de abusos de carácter sexual, luego de que su defensa solicitara modificar la fecha ante el Tribunal Judicial debido que enfrenta problemas de salud que lo mantienen hospitalizado.