Cero respeto: Dos estudiantes golpean a profesor en colegio de Tocopilla

“Tu no tienes respeto por nada, qué hablas de respeto tú”, “¡Qué!, ¿te vas a poner choro?, ¡pégame poh!” Así, comienza una discusión entre un profesor y un estudiante del Liceo Domingo Latrille de Tocopilla, la cual terminó a los golpes entre el docente y dos alumnos, el día jueves.

La discusión fue subiendo de temperatura y se unió otro joven en defensa de su compañero y comenzaron a golpear al adulto, en presencia de los demás integrantes del curso que estaban en la sala de clases y gritaban, intentando separarlos.

La violenta acción generó indignación de los demás profesores, quienes protestaron en las afueras del colegio, al sentirse sobrepasados con la ola de violencia que afecta los establecimientos educacionales a nivel nacional e iniciaron un paro de brazos caídos pues acusan que este tipo de hechos son cada día más recurrentes.

El video fue compartido en redes sociales, recibiendo varios comentarios de apoyo hacia el profesor, quienes pidieron que los alumnos fueran expulsados, aunque también recibió críticas por ponerse a la misma altura de los irrespetuosos adolescentes.

Reacciones

“Profesor inicia pelea. No puede ponerse al nivel de un menor. Ese profesor va a tener que ir a tocar quena en las micros. No sirve para hacer clases a menores de edad”.@octubrex100pre

“Que de lo peor estos niños de ahora no tienen respeto por nadie que se investigue a fondo porque estos niños quieren dañar la imagen del liceo como sea, no les gusta estudiar y tampoco dejan a los demás estudiar, vagabundos no tienen ninguna vergüenza”.@Rosidy_Rebeca

“Estos “almunos” deben ser expulsados inmediatamente y obligarles a hacer trabajos comunitarios... al colegio se va a estudiar”@Jhon02746738

“Increíble, cero respeto !!!!!!!!!! Que aprendieron estos “alumnos " durante la pandemia !!!!!!!! El gran futuro de Chile !!!! Ánimo profesores !!!!!!!!!!2 @Mariann72289618

“Pobre futuro que se les viene a esos agresores, el profesor debería demandar a sus apoderados, ya que ellos piensan que tienen unas santas palomas en sus hogares. Basta de abusos de una generación de cristal” @182Borix