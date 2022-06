El largo camino que debe recorrer el tren entre Santiago y Valparaíso

Fue uno de los anuncios más aplaudidos durante la Cuenta Publica del Presidente Gabriel Boric del miércoles 1 de junio en el Congreso en Valparaíso.

Es el impulso de un Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que entre otros trabajos contempla el inicio de estudios para la construcción de un tren entre Santiago y la “Ciudad Puerto”.

“Anuncio que ya hemos comenzado a trabajar para hacer realidad el tren que unirá a Valparaíso y Santiago”, dijo el Presidente.

Y con el correr de los días han sido conocidos más detalles de este proyecto, que cubriría los 120 kilómetros que separan a ambas ciudades.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que este tren podría estar operativo en 2030.

“Tenemos dos propuestas de privados que llevan ya un tiempo siendo analizadas. Y nos propusimos cerrar esos estudios este año, para decidir cuál alternativa es la que genera más demanda”.

“Esto tiene un costo muy importante y debemos ser muy cuidadosos respecto de cuál es el mejor trazado, dado que hay que evaluar su rentabilidad social. Cuando se concrete, será el proyecto más grande en la historia de la Dirección de Concesiones, con cerca de tres mil millones de dólares ”, agregó el secretario de Estado.

VOCES EXPERTAS

El geógrafo Felipe Ulloa, exconsultor de la Cepal en infraestructura y desarrollo, dijo que “ si el proyecto tiene rentabilidad social, todo el resto de las variables se despeja, pues no hay problemas en términos de geografía ”.

“También es vital su rentabilidad económica, pues no podemos tener ese tren con un alto subsidio público. Si eso se da, sería un gasto y no una inversión pública. Ha habido proyectos en los que se pensaba que el gasto público debía ser de hasta un 80% de la operación. Ello no es viable, sobre todo cuando Chile no crece económicamente”, complementó el experto.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, Federico Casanello, precisó que “ este tramo es muy favorable, pues ese tren no compite con el avión y además uniría a dos centros poblados muy grandes, los principales del país. Eso va a generar una demanda importante, y también ayudaría a poblados intermedios ”.

El académico subrayó que “el problema es la inversión, y dado su valor el Estado apunta a la rentabilidad social. El camino de la concesión es correcto, y tenemos ejemplos desde los noventa. El Estado entonces, como ahora, no puede hacer ese nivel de inversiones y va a los privados. Puede haber errores, pero lo hecho antes en término de concesiones, adelantó inversiones y trajo beneficios al país”.

Sobre el trazado, Federico Casanello dijo que “no puedo dar una respuesta, pero independiente del terreno, siempre se pueden hacer las cosas. Hay que buscar un recorrido que genere la mayor demanda con la inversión más acotada ”.

OJO CON LAS EXTERNALIDADES

El diputado republicano Juan Irarrázaval, de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, dijo que “el tren Santiago-Valparaíso es un desafío ambicioso, por financiamiento y logística, y debe ser muy bien estudiado”.

Y explicó al respecto que “ la construcción tendrá externalidades, por eso me preocupa qué pasará con las rutas por las que pasará. El acceso a Santiago está muy colapsado, y esos trabajos congestionarán muchas vías. El Gobierno debe informar las medidas de reducción de impacto vial para las obras del proyecto ”.

UNA LARGA HISTORIA

- 1863: Inicio del recorrido entre Valparaíso y Santiago, que duró hasta 1986. El 17 de febrero de ese año hubo un accidente en el sector de Queronque (entre Villa Alemana y Limache), cuando dos máquinas chocaron de manera frontal, lo que causó la muerte de 58 personas ese día y 24 más en fechas posteriores. Debido a esta tragedia el servicio fue suspendido.

- 1915: La Oficina General de Ingeniería presentó un proyecto de ferrocarril que consideraba un trazado con inicio en las estaciones Marruecos y Malloco, siguiendo hacia Curacaví, con un túnel en el sector de la Cuesta Zapata para luego pasar por Casablanca, Peñuelas, Placilla, Laguna Verde, Playa Playa Ancha y fin en la estación Puerto.

- 1989: Fue presentado un proyecto para construir una nueva vía por la variante La Dormida por un costo de 550 millones de dólares.

- 1992: Apareció otro proyecto, pero de nuevo no prosperó.

- 2009: El 8 de agosto de ese año llegó al MOP un proyecto de tren de alta velocidad que conectaría a Valparaíso, Santiago y el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

- 2016: En mayo, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la Empresa de Ferrocarriles del Estado presentó un estudio de prefactibilidad que mostraba tres potenciales recorridos para una propuesta de alta velocidad.

- 2018: En enero fue presentado otro proyecto, cuando restaban dos meses para el fin del segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet. Era un tren de alta velocidad a cargo del consorcio chino-chileno TVS, integrado por la multinacional China Railways Group Limited (CREC), Latinoamérica Infraestructura y Sigdo Koppers.

- 2018: El Presidente Sebastián Piñera, en su segundo mandato, anunció en octubre que una nueva propuesta sería tramitada mediante la Ley de Concesiones y que la licitación se realizaría durante 2019. El proyecto fue presentado formalmente en febrero de 2019 a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Y en febrero de 2021 fue suspendido por la pandemia de coronavirus.

- 2022: El Presidente Gabriel Boric lo anunció en su Cuenta Pública del pasado miércoles 1 de junio en el Congreso, desde Valparaíso. Y se enmarca en lo que ha sido denominado “Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario”. Las primeras estimaciones precisan que podría estar terminado en 2030 con un costo de tres mil millones de dólares.