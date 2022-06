Grabaciones ilegales en el INDH: Sergio Micco se acogió a derecho de guardar silencio

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se acogió a su derecho a guardar silencio tras ser citado a declarar en una causa en su contra por el delito de grabaciones ilegales.

Micco es acusado por un exfuncionario del INDH, Harún Oda, de haber solicitado a un chofer que grabase secretamente las reuniones del equipo del organismo en Concepción , encabezado por la abogada Carolina Chang.

“En el ejercicio de mi cargo, estoy sometido a un escrutinio público que a ratos es feroz. Pero es mi deber concurrir, en este caso a la PDI, a prestar mi declaración para que se sepa toda la verdad”, indicó el acusado, según informó Radio Bío-Bío.

“Le he pedido en este caso al señor defensor penal público que me acompañe, él me ha aconsejado a ejercer mi derecho constitucional a guardar silencio”, añadió Micco. Quien lo acompañó fue el abogado Osvaldo Pizarro, de la Defensoría Penal Pública.

Cabe señalar que el militante de la Democracia Cristiana está en campaña para seguir en el puesto. Dicha decisión depende de una votación que realizará el Consejo del INDH en julio.

La querella presentada por Oda pide sancionar tanto a quienes resulten responsables de las grabaciones y a quienes no denunciaron los hechos. De acuerdo al abogado Francisco Leal, Micco recibió una carta donde se denunciaban las grabaciones, por lo que también estaría involucrado en el segundo incumplimiento.