Personas sin pase de movilidad podrán entrar a espacios cerrados con PCR negativo

Este viernes, fueron publicados en el Diario Oficial una serie de modificaciones al Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, nombre que tomó la estrategia sanitaria para hacer frente a la pandemia del COVID-19 desde que asumió la nueva administración del Presidente Gabriel Boric.

Según recoge Emol, en la publicación se detallan algunos cambios a dicho plan , por ejemplo, la eliminación de la palabra “aislamiento”, para ser reemplazada por “cuarentena”, y ahora, se consideran válidos para diagnóstico los test de antígeno , cuando la vez anterior solo se consideraban los PCR.

Otro de los cambios relevantes tiene relación con la exigencia del pase de movilidad en espacios cerrados y es que las personas que no cuenten con este documento, podrán ingresar a lugares masivos siempre que cuenten con un test de PCR negativo realizado en Chile y cuya antigüedad no supere las 24 horas.

Asimismo, añade un nuevo párrafo sobre los eventos masivos, señalando que en caso que estos se realicen “en una localidad que retrocede a una fase más restrictiva dos semanas antes del día en que se lleva a cabo el evento, se permitirá la asistencia del público que, al momento del anuncio de la entrada en vigencia de la nueva fase, ya contaba con su ticket, aun cuando el número total de ellas exceda el aforo permitido para el día de la actividad”.

En esa línea, el texto añade que no se permitirá el ingreso de público que -con posterior a la entrada en vigencia de la nueva fase- “adquiera tickets y ello conlleve exceder el aforo máximo al día del evento”.

“No hay flexibilización de medidas”

En medio del balance COVID presentado este viernes, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió a estas modificaciones y descartó que se traten de una flexibilización de las medidas contra la pandemia.

“No hay una flexibilización respecto a las medidas sanitarias, sino que en aspectos en las cuales pueden ser optimizadas, lo hemos hecho, en diálogo con el sector de la cultura”, aseguró.

Sobre la no exigencia del Pase de Movilidad en eventos masivos, cambiándolo por un test PCR de hasta 24 horas, Cuadrado explicó que “nosotros sabemos que una persona que se ha realizado una prueba de PCR durante las últimas horas, tiene una bajísima probabilidad de estar contagiada, y por ende, no significa un riesgo para el resto de las personas. De esa manera, personas que no tienen un pase de movilidad pero que se han hecho una prueba en las últimas 24 horas en un laboratorio adecuadamente certificado por el ISP, podrán asistir al evento”.

Finalmente, sobre los eventos que se encuentran en comunas que retroceden de fase, el subsecretario detalló que solo aplican para la fase de Medio Impacto Sanitario (Semáforo Amarillo) donde se acordó con el sector cultural que “podíamos dar un margen de dos semanas a aquellos eventos que habían vendido algunos tickets previamente, asegurándonos de que no puedan seguir vendiendo tickets”.