Dueño de barbería donde murió carabinero: “Cuando escuchamos el disparo, nos metimos al baño corriendo”

El dueño de la barbería en donde ocurrió el asesinato del carabinero la noche del viernes en Pedro Aguirre Cerda dio a conocer su versión de lo ocurrido.

En conversación con Meganoticias Alerta, el hombre que se identificó como Kelly dialogó con el noticiero en momentos que se realizaban los peritajes correspondientes en el lugar.

“Se armó una pelea, una balacera. Nosotros nos fuimos corriendo y nos escondimos en el baño. Y después que salí, estaba el señor en el suelo”, señaló.

Sobre lo ocurrido, afirmó que este tipo de situaciones no suceden en el lugar. “Es primera vez. Un ambiente familiar, un negocio que viene todo tipo de gente. Vienen niños, adultos, todo tipo de personas. Vienen niños chicos”, expresó.

Respecto a la denuncia realizada por una persona alertando sobre la presencia de armamento en el lugar, afirmó que “esa persona que llamó puede ser que los conozca a ellos, porque yo no vi eso, no vi armas”.

“Esa persona vio algo y llamó a la policía. Yo no vi armas, no vi nada. Incluso, estaba yo cortándole (el pelo) a un cliente y lo dejé a la mitad”, indicó.

Acorde al relato del dueño de la barbería, hubo un forcejeo al interior del recinto antes del suceso. Tras esto, aseguró que “cuando escuchamos el disparo, nos metimos al baño corriendo” junto a otros trabajadores.

Respecto al carabinero asesinado, afirmó que “me da pena con su familia, porque me dijeron que tenía dos niñas. Yo también tengo dos niños. Mi polola está embarazada y tengo un niño que cumplió 3 años ayer. Me da pena, porque la niña no va a conocer a su papá. Es algo triste”.

Finalmente sobre el autor del disparo, manifestó que “no lo reconocí, porque había muchas personas en la peluquería y yo estoy cortando, entonces no me iba a fijar. No sé con quién, de todos los que estaban dentro, pasó el suceso. Es un viernes, me entiende, y los viernes se llena la peluquería”.