El mensaje de Carter a Boric: “No se pierda ni un minuto. Menos poesía con Justin Trudeau, más realidad con la gente”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dejó la grande en redes sociales con las declaraciones que dio en Mega hacia el Presidente Gabriel Boric, respecto al aumento de la violencia y tenencia de armas. “Presidente, no se pierda ni un minuto. Menos poesía con Justin Trudeau, más realidad con la gente común y corriente” , le mandó a decir al mandatario.

Respecto al caso del funcionario de Brinks que murió en abril pasado tras ser víctima de un violento asalto en un mall de la comuna, Carter precisó que “ese señor no le robó a nadie una 22, un arma de puño. Ese señor estaba con arma de alto calibre proveniente o de tráfico de armas del extranjero o bien desde los barracones de las Fuerzas Armadas, pero no tenía un arma de puño”.

“Entonces, presidente, no se pierda ni un minuto. Menos poesía con Justin Trudeau, más realidad con la gente común y corriente, porque el ex frentista que asesinó al funcionario de Brinks hace un par de semanas no era un ciudadano común y corriente, era un señor con entrenamiento militar como el señor Llaitul que ahora andaba dando conferencias acá en Peñalolén y que el presidente mientras hace poesía con Justin Trudeau y se toma una cerveza, el señor Llaitul llama a la subversión armada en la ciudad de Santiago” , sostuvo.

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida. AgenciaUno

Con respecto al caso de la muerte en el mall, el alcalde agregó que “con estremecimiento, nos hemos dado cuenta de que todavía hay gente que vive en la guerra contra Pinochet, en el enfrentamiento entre civiles contra militares, que hay ex frentistas vinculados al asalto del carro de valores que le costó la vida a una persona hace un par de semanas. Eso nos debe llevar a darnos cuenta de que todavía hay personas que tienen entrenamiento militar, que tienen armas de guerra”.