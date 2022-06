Presidente de Perú cuenta por qué ya no usa el sombrero que lo hizo famoso

Algo que hizo diferente y llamó la atención en el Presidente peruano, Pedro Castillo, fue el gran sombrero blanco, de copa alta y ala ancha, que usaba desde los tiempos de la campaña.

Pero desde hace un tiempo, el Primer Mandatario del vecino país dejó de utilizar ese sombrero, común entre los pobladores de la zona rural de Chota, cerca de Cajamarca, ciudad del área montañosa del norte de Perú en la nació y vivió Pedro Castillo antes de asumir su actual cargo, el 28 de julio de 2021.

Conocido como sombrero chotano o ‘bambamarquino’, está confeccionado con paja de palma.

Pedro Castillo contó en una entrevista con el canal TV Perú, la cadena pública, que fue su hijo quien le pidió durante su último cumpleaños que no se pusiera más el sombrero.

“Extraño bastante a mi sombrero. Mi hijo cumplió años el 8 de febrero y uno de los pedidos que me hizo fue que me quite el sombrero. Me dijo: “Papá, sé que yo y mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres Presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, quítate el sombrero” ”, señaló Pedro Castillo.

El proceso de confección de un sombrero chotano es completamente artesanal y puede demorar entre tres semanas y dos meses, dependiendo del tamaño de la prenda. Por tal motivo, el precio de cada uno de ellos es de alrededor de 2.500 soles, casi 560 mil pesos chilenos.