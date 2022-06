“Propuestas solo para reírse”: Daniel Jadue desecha idea de Rodrigo Delgado de promover un estado de excepción en la RM

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rechazó este martes las ideas propuestas por el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, de levantar un estado de excepción en la Región Metropolitana, y del diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, de realizarla en algunas sectores de la capital, como una medida para controlar los delitos en la zona central del país.

Durante una actividad realizada en su comuna fue que el edil comunista descartó de plano la idea del exfuncionario del Gobierno de Sebastián Piñera y el parlamentario derechista, a quienes sindicó como los responsables de la escalada de violencia desatada en la RM en los últimos años y los culpables de no arribar a acuerdos que busquen mayor seguridad y tranquilidad para los barrios del país.

La derecha siempre ha soñado con tener a los militares en la calle para sostener sus privilegios. — Daniel Jadue

La negativa de Daniel Jadue a un estado de excepción en la RM

“Veo que la derecha tiene muy poca disposición política después de cuatro años de un gobierno nefasto, de un gobierno que fue el peor de la historia, con un presidente que además sigue viviendo en la misma burbuja en la cual gobernó y que se dedica a hacer tuits completamente alejados de la realidad y sin siquiera hacerse un mea culpa. No hay voluntad de diálogo ni tampoco voluntad de colaborar”, enfatizó el alcalde de Recoleta, quien insistió en que la decisión de la actual ministra del Interior, de ampliar la dotación de efectivos de Carabineros en algunas comunas de la capital, como la suya, han sido “una mejora significativa en la percepción de seguridad”.

“Yo puedo hablar de lo que pasó en Recoleta y cuando se reforzó la dotación en Carabineros de Recoleta, después de los cuatro años en donde el Gobierno de Sebastián Piñera, en la derecha, nos tuvieron completamente botados. Bajaron los delitos y efectivamente tuvimos una mejora significativa en la percepción de seguridad”, aseguró.

Respecto de las propuestas de Durán y Delgado, la autoridad edilicia tuvo un lapidario diagnóstico.

“Mire, la derecha siempre ha soñado con tener a los militares en la calle para sostener sus privilegios. No creo que sea la forma de hacerlo, creo que efectivamente aquí hay que atender los problemas de fondo que tiene nuestra sociedad. Creo que efectivamente el proceso constitucional nos va a permitir mirar un Chile con un horizonte no solo de paz, de justicia social, sino que de mucha mayor tranquilidad, y por lo tanto yo espero que no vayamos consolidando el fracaso de la política”, dijo.

“Aquí, el Gobierno de Sebastián Piñera abandonó los barrios, abandonó Bellavista, nos mantuvo sin dotación policial durante cuatro años, nos mantuvo absolutamente en el abandono, lo reclamamos con diversas acciones, y por lo tanto los que son responsables de los actos delictuales que hoy día vemos son los que hoy día están criticando y haciendo estas propuestas que, la verdad, son solo para reírse”, cerró.