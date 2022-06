Crudo testimonio de madre de niño autista contra colegio de Quilpué: “Se aprovecharon de su condición”

Una grave denuncia que se viralizó en redes sociales, realizó una afligida madre de niño autista, contra una profesora del colegio Centro Integral Linda Correa de Quilpué, luego que su hijo viviera una riesgosa situación fuera del establecimiento y le ocultaran la verdad, dio cuenta el diario La Cuarta.

Todo partió el día 23 de mayo cuando la profesora llama por teléfono a la mamá del menor de ocho años, para contarle que tenían que ir a buscarlo, porque se había metido a la ducha y mojó toda su ropa, situación que, días después, descubre que no fue así. Sino que fue bañado a la fuerza, luego de arrancarse del colegio sin que nadie se diera cuenta y se cayera a un pozo.

“Aquel día, a las 11.46 horas, recibo la llamada de la profesora de mi hijo quien me informa que, durante un descuido en el recreo, se había metido a la ducha mojándose, por lo cual había tenido que cambiarlo de ropa. Mientras hablábamos, yo sentía el llanto de mi niño descompensado”, escribió la mujer en Internet.

“El mismo día la profesora me envía una comunicación, vía libreta (señalando) que no había podido enviar la ropa aún, debido a un desperfecto con su secadora”, vestimenta que recibe al día siguiente, lavada y seca.

Sin embargo, lo que parecía ser un noble gesto de parte de la docente, se trató de un vil acto para ocultar una terrible verdad.

“El jueves 26, alrededor de las 17.30 horas, recibo la llamada de una funcionaria del colegio muy afectada, me dice que se me oculta algo grave y que no soporta que se me esté engañando”. Así, otra profesora, le cuenta lo que realmente pasó tres días antes.

“Mi hijo habría salido del colegio sin que nadie lo notara, que había caminado solo por la calle hasta llegar un sitio eriazo, cayendo dentro de un estero encajonado con aguas negras y putrefactas, que no saben ni cuándo ni cuánto tiempo estuvo fuera”, y sumado al gran impacto, la profesora le informa que para su colega y directora el problema “ya lo daban como un hecho superado casi anecdótico”.

Tras encarar al colegio, deciden reconocer los hechos que catalogaron de “desafortunado”.

“La directora se excusa de no haber cumplido con los protocolos porque ella no supo por qué habían salido corriendo hacia el sitio (...) Al ser cuestionada porque no había avisado a la familia, señala que cuando estaban bañando al niño la profesora le decía ‘no le paso nada, está bien’. Ambas decidieron ocultarnos todos los hechos aludiendo que no era necesario que pasáramos un mal momento” , detalló.

“Lo desnudaron aprovechándose de su condición”