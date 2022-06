Dakota Johnson: “Me encanta hacer películas que te hagan sentir muy bien”

(COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX)

Cuando Dakota Johnson se decidió a rodar “Cha Cha Real Smooth”, su carrera dio un giro completo. La creación del segundo largometraje de Cooper Raiff fue una auténtica colaboración, ya que la actriz y productora principal, Dakota Johnson, se incorporó incluso antes de que el guión estuviera terminado.

La película está ambientada en el escenario de la fiesta del Bar Mitzvah y explora la lucha de Andrew (Cooper Raiff) por encontrar cómo encajar en este nuevo mundo postgraduado. Pierde a su novia de la universidad y trabaja en un empleo sin futuro, pero se niega a que eso empañe su brillo alegre y su amor por los demás. Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2022, la película será distribuida por Apple TV+.

P: No has dejado de viajar y promocionar esta película.

- Acabo de volver de Londres y todavía tengo que acostumbrarme a las horas de sueño, pero estoy tan orgullosa de esta película que no me canso de verla.

P: ¿Qué te atrajo de ‘Cha Cha Real Smooth’?

- En 2020, Cooper Raiff hizo una película llamada “Shithouse” que vi y me encantó. Es una película realmente buena. Y así, él tenía un concepto y un título para esta película, y yo dije: “Vale, hagámosla”. Así que fue y la escribió, y luego fuimos yendo y viniendo en borradores y notas y desarrollando los personajes, y ahora estamos aquí.

P: ¿Hay algo que te atraiga a películas como ‘Peanut Butter Falcon’ y esta película, para concienciar a la gente que necesita esa atención y amor?

- Realmente creo en la inclusividad en mis huesos, a nivel celular. Y realmente estas historias han llegado a mí y estas personas han entrado en mi vida, y tengo la suerte de estar junto a Vanessa y de trabajar con Zack [Gottsagen]. Hay mucha gente en mi vida que ha sido como Cooper, gente que despierta el corazón. No lo sé, supongo que tengo un corazón muy abierto y me encanta hacer películas que te hagan sentir muy bien.

P: ¿Te has permitido ser más vulnerable?

- Por supuesto. Sentí que podía llegar a esos rincones que uno aparta por miedo a tocar fibras delicadas. En esta película he podido conectar con mi arte y darlo todo. Tengo sentimientos complicados en torno a la feminidad y la maternidad, algo normal a mi edad, pero he podido expresarlo en este personaje. No creo que haya mentido en mi interpretación, al contrario, me he entregado sin miedo. Cuando leo otros guiones me enfado, me frustro y me cabreo porque leo historias de mujeres jóvenes en las que me siento obligada a encajar sin conectar con ellas. Eso no ha ocurrido en este caso

“Me he liberado y he crecido como mujer. Cuando exploras la verdad, te asustas, pero también te liberas de los miedos”. — Dakota Johnson,actriz estadounidense

P: ¿Con qué te quedas de esta película?

- Me he liberado y he crecido como mujer. Cuando exploras la verdad, te asustas, pero también te quitas los miedos. No había un guión cuando dije: ‘Tengo que participar en esta película’. Fue sobre todo por Cooper. Nos conocimos en Zoom después de haber visto “Shithouse” y él tuvo una reunión con mi socio productor, Ro. En ese momento estaba rodando en Grecia, haciendo “La hija perdida” allí.

P: ¿Ves la maternidad desde otra perspectiva?

- Sin duda alguna. Siempre he tenido una relación complicada con la maternidad y esta película me ha permitido entender que es natural sentirse como me siento. No soy madre y, quizás, no quiero serlo. No me siento culpable, creo que está bien pensar así. Por la razón que sea, hay un estigma en torno a hablar de ello cuando en realidad es algo muy humano para las mujeres. No todas las mujeres quieren ser madres.

P: Hiciste un gran trabajo dirigiendo el vídeo musical de ‘Cry, Cry, Cry’ de Coldplay. ¿Te gustó dirigirlo?

- Fue una experiencia increíblemente especial. Tuve el honor de dirigir ese video acompañada de artistas de gran calidad que impulsaron mi trabajo. Para mí fue fascinante y significó mucho a nivel personal.

P: ¿Cuál es tu relación con la música?

- Vivo rodeada de músicos. Mi hermano es músico, tengo amigos músicos y he tocado el piano toda mi vida. He pasado mucho tiempo en estudios de grabación para entender su entorno y su lenguaje.

P: ¿Cómo has vivido la pandemia y los encierros?

- Ha sido muy angustioso. Ha sido un momento difícil para todos porque todos nos hemos visto afectados. Yo lo he vivido con altibajos, unos días mejor que otros, pero tengo mucha suerte de vivir en una casa grande y tener a mi familia y amigos cerca. En cuanto a mi experiencia existencial, como ser humano, cada día es diferente. Intento no derrumbarme, no dejarme consumir por la ansiedad y me reconforta hablar con mi madre y mi hermana.

P: ¿Qué significa ser considerada una típica chica de Los Ángeles? ¿Cómo ves el estereotipo?

- No lo sé, no me considero una chica de Los Ángeles. Cada vez que pienso en las chicas de Los Ángeles, pienso en jóvenes que no son muy inteligentes y hablan de cuántos pares de vaqueros cortos tienen. No me considero una chica de Los Ángeles porque en realidad crecí en Colorado.

17 de junio

Es la fecha en la que ‘Cha Cha Real Smooth’ estará disponible en Apple TV+.

.