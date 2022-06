“Prefiero dejar mi lugar a otra persona”, ex presidente Ricardo Lagos pide a la Convención no asistir a ceremonia

A través de una carta, que hizo llegar esta mañana a la mesa del organismo encargado de redactar la nueva Constitución, el ex presidente Ricardo Lagos anunció que no quiere ser invitado al acto de cierre de la Convención Constitucional, fijado para el 4 de julio. “He decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más”, aclaró.

Su inesperada postura se da en medio de los cuestionamientos sobre la participación de los ex presidentes en dicha ceremonia política. De hecho, en primera instancia la mesa de la Convención rechazó la idea, la misma que durante esta jornada está siendo revisada. Pese a ello, el ex presidente Lagos ya envió su misiva dirigida a a María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, a quienes les recalcó que él ha participado en varias instancias, como en la Comisión de Derechos Fundamentales por el secreto de los testimonios que formaron parte del informe Valech.

“Lo anterior refleja el interés que he tenido en colaborar, en las medidas de mis posibilidades, con el trabajo de la Convención Constitucional y por esto, dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”, indicó.

[ Convención oficializó fecha de entrega de la propuesta de nueva Constitución ]