Uniformado dio positivo a cocaína y dijo que lo habían drogado poniendo la sustancia ilícita en su michelada

“Sin que yo lo supiera”, así trató de explicar un ex integrante de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) cuando le preguntaron por qué dio positivo a un examen para detectar cocaína en su cuerpo. Tras someterse a un examen de orina y salir positivo se defendió diciendo que la habían puesto de manera intencional en la michelada que estaba consumiendo mientras participaba de un Bingo.

El caso se supo cuando llegó a la justicia ordinaria y de acuerdo a lo publicado por BioBioChile se trata del Sargento Primero de la FACh, Jorge L.V.V,, quien llevaba 27 años de carrera en la institución cuando el pasado 19 de octubre de 2021 le entregaron el resultado de su test de drogas, el cual confirmó el resultado positivo a cocaína.

Producto de esta situación la Fiscalía de Aviación abrió una investigación al respecto, la cual no pudo determinar si la infracción a la Ley de control de drogas se produjo en un recinto militar o no. Según la declaración que prestó en la indagatoria que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2021, el ex uniformado insistió en su inocencia asegurando que pudo haber consumido la cocaína a través de una michelada que le sirvieron en un bingo al que asistió con su pareja.

“La única explicación que se me ocurre es que en algún evento en el que yo haya participado, haya ingerido algún bebestible que estuviese contaminado con droga sin que yo lo supiera», dijo como parte de su testimonio según el medio antes citado. En su declaración dijo que el evento que mencionaba se realizó el fin de semana previo a su toma de muestras: “Llegamos como a las 20:30 y me serví algunas cervezas, participamos del bingo que se realizó y me comencé a sentir mal, con dolor de cabeza. Lo comenté a mi pareja y me retiré a descansar a mi domicilio tipo 21:30. Ella se quedó un rato más”, aseguró, indicando además que las cervezas eran micheladas y que desconocía quienes se las habían servido.